Asesinan a 6 Choferes y 4 Están Desaparecidos tras Hechos Violentos Luego de Operativo

Los empresarios del sector turístico y de servicios en el país afirman que casi un millón de empresas tuvieron afectaciones por los hechos violentos tras el operativo federal contra ‘El Mencho’, y que las pérdidas podrían llegar hasta los 2 mil millones de pesos.

Por su parte la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., AMOTAC, informó que 6 de sus choferes fueron asesinados y 4 más siguen desaparecidos, además de contabilizar la quema de al menos 200 tráileres, por lo que alistan una movilización en próximos días para exigir seguridad.

Julio César Pérez, trasportista desde hace 30 años, cuenta que el domingo se topó con un bloqueo con autos en llamas cuando viajaba por carretera desde Nayarit con rumbo a Sinaloa.

Yo estuve en el crucero de San Blas el día domingo, a una empresa le quitaron dos carros y se los quemaron, yo estaba detenido ahí. Pedían que atravesaras el carro y pues (…) si te toca atraviesa el carro y bájate y ya no queda otra

Movilizaciones de protesta

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas informó que hasta el momento 4 de sus agremiados están desaparecidos, por lo que analizan movilizaciones de protesta.

En Veracruz se busca a Bulmaro Herrera Bandala, de 51 años, originario del municipio de Martínez de la Torre, que desapareció cuando su camión torton fue interceptado por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el tramo carretero Álamo-Tihuatlán.

Según testimonios, los sujetos lo bajaron de su vehículo, al que le prendieron fuego para bloquear el camino.

Por su parte Ricardo Ahued, secretario de Gobierno de Veracruz, señaló:

Estamos en eso, la Fiscalía está en las averiguaciones

En el área metropolitana de Guadalajara, se retiraron los más de 260 vehículos siniestrados desde el domingo, entre particulares, de transporte y de carga, restan 57 de ser remolcados de las carreteras.

Para muchos como Anibal, de oficio taxista, el auto quemado el domingo era su herramienta de trabajo, obtenida a crédito.

El seguro no se va a hacer responsable de la situación. El carro todavía no estaba mi nombre

La Fiscalía del estado instaló agencias especiales del Ministerio Público.

Reanudan actividades

En la capital jalisciense, actividades comerciales, económicas y el transporte se reanudaron casi en su totalidad. En Puerto Vallarta, miles de niños regresaron a clases.

El puente La Desembocadura, que comunica Vallarta con el centro del estado, será demolido en breve. Sufrió daños estructurales por la detonación de un artefacto explosivo y la quema de un camión de basura, uno de pasajeros y varios vehículos compactos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco continúa la búsqueda de 23 reos evadidos del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, cuando un grupo armado derribó la puerta del lugar con un vehículo. Las autoridades difundieron las fichas, entre las que destacan varios delincuentes de alta peligrosidad entre ellos el colombiano Jhon Kennedy Campaz Cuenu y Jorge Horacio Santiago Bravo, ambos sentenciados por delitos cometidos contra representantes de la autoridad, homicidio y posesión de armas de fuego del Ejército.

