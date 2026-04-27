Audiencia Hoy del Líder de la Iglesia La Luz del Mundo: ¿Qué Pasó con el Caso de Naasón Joaquín García?

Este lunes 27 de abril 2026, se llevó a cabo una audiencia de impugnación relacionada con el caso de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, la cual fue diferida para este día, cuando originalmente estaba prevista para el 16 de abril.

Dicha audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal en el Complejo Penitenciario Puente Grande, Jalisco.

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La audiencia del 16 de abril se aplazó debido a que las partes involucradas en el caso solicitaron más tiempo para revisar la carpeta de investigación.

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La Fiscalía General de la República busca reabrir la investigación en México contra dicho líder religioso, sentenciado a 16 años de prisión en Estados Unidos por los delitos de violencia sexual.

En tanto, Naasón Joaquín García enfrenta otro juicio federal programado para marzo de 2027.

¿Qué pasó en la audiencia de hoy?

El juez Juan José Rodríguez Velarde resolvió revocar la determinación de no acción penal emitida por el Ministerio Público en diciembre del año pasado, por lo que la carpeta de investigación relacionada con Joaquín Naasón, líder de la iglesia La Luz del Mundo, será reabierta.

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