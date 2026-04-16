México Busca Reabrir Caso contra Naasón Joaquín García, Líder de La Luz del Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) busca que se reabra el caso de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia Luz del Mundo.

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria apuntó que Ernestina Godoy, fiscal General de la República, “se acercó a las víctimas y está pidiendo la reapertura del caso nuevamente”, después de que en junio de 2025 se determinó el no ejercicio de la acción penal, cuando Alejandro Gertz Manero estaba al frente de la FGR.

La presidenta Sheinbaum Pardo señaló que las víctimas de la red de explotación sexual, encabezada por Naasón Joaquín García, se inconformaron ante la decisión de la FGR, por lo que hoy se realizará la audiencia en la que el juez determinará si se reabre el caso.

Si el juez revoca el no ejercicio de la acción penal, la FGR continuará con la investigación por el caso de la Iglesia La Luz del Mundo, puntualizó la presidenta Sheinbaum

Video: La Luz del Mundo, entre el Designio Divino, el Abuso Sexual y Un Líder en Prisión

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Información en desarrollo…

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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RMT