Aunque Flor de Cempasúchil Es Nativa de México, China Se Está 'Comiendo' el Mercado

La flor de cempasúchil es un elemento central en las festividades de Día de Muertos y nuestro país es uno de los principales productores en el mundo.

Esta flor funciona como ornamento de las ofrendas y también tiene una gran variedad de usos y propiedades.

El cempasúchil es uno de los símbolos del otoño en México, pero también es una flor que provee una derrama económica muy importante.

Producción de cempasúchil está en ascenso

La producción de cempasúchil se ha multiplicado en los últimos cinco años, gracias a los apoyos a los productores y a su enorme popularidad.

En 2018, se sembraron 664 mil plantas de cempasúchil, mientras que en 2024 fueron 3.1 millones. Sin embargo, el año que rompió récords fue 2023, con más de 5 millones.

Esta especie solo crece en México y florece una vez al año. Son cuatro las entidades que más la cultivan en el país:

Puebla. Michoacán. Ciudad de México. Estado de México.

Atlixco, en Puebla, concentra gran parte de la producción del país. El año pasado se cosecharon más de 3 mil toneladas en sus campos.

En 2024, México produjo 20 mil toneladas de cempasúchil, equivalente a 510 mil manojos. Cada año esta planta genera alrededor de mil 500 empleos en la Ciudad de México y 6000, en Puebla.

Cempasúchil mexicano, la batalla contra la producción China

En nuestro país, nos hemos especializado en cosechar el cempasúchil como flor ornamental para el Día de Muertos. Pero también tiene otros usos: gracias a sus pigmentos se usa en la industria alimenticia para dar color a alimentos como los huevos y la carne de pollo.

Aunque la planta es nativa de México, tres cuartas partes de la producción mundial viene de China.

El año pasado, las ganancias en México fueron de 11.5 millones de dólares. En cambio, una empresa china generó más de 500 millones de dólares por su producción industrial.

Los especialistas aseguran que si bien estamos cultivando números récord, México podría aprovechar su posición privilegiada para generar ganancias multimillonarias.

