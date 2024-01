Autorizan Traslado de Jirafa 'Benito' de Chihuahua a Puebla

Luego de la controversia generada por la situación de la jirafa 'Benito', que se encuentra en las instalaciones del Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, con temperaturas bajo cero, este viernes se confirmó que sí será trasladada al estado de Puebla a un parque de conservación de vida silvestre.

Organizaciones animalistas, anunciaron que un juez de distrito, a través de un amparo indirecto, autorizó el traslado de 'Benito', exclusivamente al estado de Puebla.

La orden judicial da un plazo de 24 horas para el traslado a partir de la notificación a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Perla Iris Guzmán, de Unidos por Benito indicó:

La orden apenas por el juzgado séptimo, no se va a trasladar, no se debe trasladar a ninguna otra parte que no sea Africam Safari y aquí viene estipulado, es una orden judicial