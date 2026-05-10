Grupo Armado Embosca a Policías de Investigación y Civiles que Viajaban de Durango a Chihuahua

Un grupo armado atacó a elementos de la Agencia Estatal de Investigación y a civiles que viajaban desde el estado de Durango, cuando circulaban por una zona serrana del municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 9 de mayo, en el punto conocido como Las Trojas, donde los agentes realizaban labores de resguardo y acompañamiento a un grupo de personas provenientes de la entidad vecina. De acuerdo con los reportes, durante el trayecto fueron interceptados y agredidos por civiles armados.

Ante el ataque, los elementos de seguridad que acompañaban el convoy respondieron con maniobras de protección y resguardo para poner a salvo a las personas bajo su custodia. En medio del intercambio, una de las personas civiles resultó lesionada por una esquirla en una pierna, aunque la herida no requirió traslado a un hospital ni atención médica especializada.

Ataque en Chihuahua. Foto: Policía de Investigación

No hay detenidos

Tras la agresión, los responsables huyeron con rumbo desconocido, lo que derivó en la activación de un operativo de búsqueda en la zona serrana. En el despliegue participaron también elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con el objetivo de ubicar a los atacantes y reforzar la seguridad en los caminos rurales.

De manera paralela, se realizaron recorridos preventivos para proteger a la población local y a personas en situación de movilidad que transitan por la región, considerada de alto riesgo por la presencia de grupos armados.

Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el ataque, mientras las labores de vigilancia y rastreo continúan en distintos puntos de la sierra de Chihuahua.

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