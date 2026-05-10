Denuncian Desplazamiento de Mil Familias Por Los Ardillos en Chilapa; Piden Ayuda Urgente

Habitantes de Chilapa, Guerrero, exigieron a las autoridades que les brinden auxilio urgente, pues denunciaron que alrededor de mil familias fueron desplazadas forzosamente en los últimos tres días por ataques del grupo criminal "Los Ardillos", quienes les han lanzado explosivos con drones.

En un comunicado desesperado leído la noche de este sábado 9 de mayo, mujeres y niños de las comunidades Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, acusaron al gobierno que los "están dejando morir", pues el Ejército y la Guardia Nacional no intervienen para protegerlos.

Previamente, el Congreso Nacional Indígena (CNI), adscrito al movimiento Zapatista, hizo el mismo llamado, pues los pobladores compartieron fotografías y videos de la ofensiva del que denominan "grupo narco-paramilitar".

"Lanzamos un grito urgente de auxilio", leyó una joven en una especie de cancha techada, acompañada por más de 50 personas, en su mayoría mujeres y niños.

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"Más de mil familias estamos siendo desplazadas en este momento por los ataques del grupo criminal 'Los Ardillos'. Ya han desplazado a la comunidad de Tula y están ahorita desplazando a Acahuehuetlán y Xicotlán", dijo.

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"Nuestros niños y niñas están en medio de la balacera. Estamos siendo atacadas con metralletas y drones, mientras el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional observan sin hacer nada", reclamó.

El CNI indicó que sus compañeras y compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) enfrentan "una alarmante situación de hostigamiento armado" en la Montaña Baja de Guerrero desde el 6 de mayo.

El CIPOG-EZ ha documentado los ataques en su perfil de Facebook. Ahí se pueden encontrar imágenes y clips de las balaceras que se prolongaron más de ocho horas durante el sábado 9 de mayo. Igual compartieron un video de un explosivo casero, presuntamente lanzado desde un dron.

Asimismo, difundieron fotos de las personas que se han visto obligadas a huir. El CNI dijo que eran 800 familias desplazadas de la zona.

Entre las afectadas, señalaron, hay mujeres, adultos mayores y menores de edad. También denunciaron que el 8 de mayo una mujer de la comunidad de Xicotlán resultó herida por arma de fuego.

'Si nos matan o desaparecen es culpa del gobierno'

En su mensaje, las y los pobladores indicaron que si son asesinados o desaparecidos por "Los Ardillos", la responsabilidad total recaerá en los gobiernos federal y estatal, pues no acuden para apoyarlos.

Aunque dijeron que seguirán resistiendo para defender su territorio, dirigieron su petición a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. Hasta la mañana de este domingo 10 de mayo, no había posicionamiento oficial de ninguna de las partes aludidas.

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"Claudia Sheinbaum, Evelyn Salgado Pineda y Francisco Rodríguez Cisneros nos están dejando morir y los hacemos directamente responsables por los continuos ataques en contra de las vidas de nuestras comunidades, hijos y familias y por la inacción del ejército y guardia nacional.

"Tememos por nuestras vidas. Nos están desplazando, nos están atacando y nos están dejando solas", acusaron.

"Esto está ocurriendo ahora mismo. Si nos matan o desaparecen la responsabilidad será del gobierno estatal y federal. Sus manos están manchadas en la sangre de nuestras comunidades y su colusion con el grupo narco paramilitar Los Ardillos está claro ante los ojos del mundo", añadió la chica que leyó el comunicado.

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Los denunciantes pidieron a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales pronunciarse públicamente y ejercer presión sobre el gobierno para atender el caso.

El asedio de "Los Ardillos"

El CNI apuntó que "Los Ardillos" operan con tolerancia de autoridades, además de señalar una supuesta omisión del Ejército. Presuntamente, integrantes de la organización criminal se encuentran cerca de instalaciones militares sin que existan acciones para detenerlos.

A la fecha, los ataques de "Los Ardillos" en la Montaña Baja de Guerrero han dejado 76 integrantes del CIPOG-EZ asesinados y 25 más permanecen desaparecidos.

"Los Ardillos" mantienen el control de 14 municipios de la zona centro y montaña baja en Guerrero, entre ellos, Chilpancingo, la capital del estado, de acuerdo con investigaciones de N+.

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Se trata de Quechultenango, Juan R. Escudero, Tecoanapa, Mochitlán, Tixtla, Mártir de Cuilapan, Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, Atlixtlac, Zapotitlán Tablas, Acatepec, José Joaquín Herrera.

A finales del mes pasado, este medio reportó que más de 200 habitantes de El Terrero, del municipio de Juan R. Escudero, huyeron por la escalada de violencia que viven todos los días. Quienes se quedaron, sufren las extorsiones, tienen que pagar derecho de piso y les imponen la compra de tortillas, abarrotes, refrescos y cervezas.

Las autoridades ejidales reportan que desde 2024 a la fecha, en ese municipio, han matado y desaparecido a más de cien personas. También varios policías comunitarios y funcionarios públicos han sido secuestrados o asesinados.

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