Bloqueo en Autopista del Sol Hoy: Así Va la Protesta de Normalistas de Ayotzinapa

Un grupo de normalistas de Ayotzinapa bloquearon la Autopista del Sol hoy, 9 de diciembre de 2025; aquí te informamos a qué altura fue la protesta y cómo se desarrolló la nueva manifestación, a más de 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

En contexto: Los normalistas de Ayotzinapa exigen justicia por el asesinato de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría de Jesús, ocurrido hace 14 años, en diciembre de de 2011.

Los normalistas de Ayotzinapa exigen justicia por el asesinato de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría de Jesús, ocurrido hace 14 años, en diciembre de de 2011. Presuntamente, Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría de Jesús fueron asesinados por elementos de la extinta Policía Judicial, durante un mitin en Chilpancingo.

¿Dónde fue el bloqueo de los normalistas de Ayotzinapa?

La mañana de hoy, normalistas de Ayotzinapa se instalaron en la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol, en Chilpancingo, Guerrero, donde permitieron el paso libre de los vehículos.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), la manifestación y el bloqueo se realizaron en ambos sentidos de la Autopista del Sol, en el tramo carretero Cuernavaca-Acapulco, alrededor de las 10:30 horas de este martes.

Posteriormente, Capufe anunció que los manifestantes fueron replegados, para que no afectaran el tránsito en la Autopista del Sol.

Una hora después, a las 11:28 horas, Capufe dio a conocer que el bloqueo se levantó, luego del retiro de los normalistas de Ayotzinapa, por lo que la circulación volvió a la normalidad.

Mapa de la caseta de Palo Alto, en la Autopista del Sol

