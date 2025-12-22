Luego de los diversos bloqueos registrados en carreteras del país desde finales de noviembre, encabezados por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), las organizaciones descartaron nuevas movilizaciones para lo que resta del mes de diciembre.

Lo anterior se debe a las mesas de trabajo que se han desarrollado entre campesinos, transportistas y el gobierno federal, en las cuales se alcanzaron acuerdos considerados relevantes para atender de manera inmediata y estructural las principales demandas de los productores agrícolas y transportistas.

En materia de seguridad carretera, las partes acordaron reforzar la presencia operativa de las autoridades, brindar acompañamiento en los tramos considerados de mayor riesgo y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas. Estas acciones tienen como objetivo proteger la integridad de transportistas, productores y de la ciudadanía en general, además de garantizar el libre tránsito y la continuidad de las actividades productivas.

Respecto al sector agropecuario, se establecieron acciones orientadas a fortalecer al campo mexicano. Entre los acuerdos destacan los programas impulsados por la Secretaría de Agricultura y Alimentación para el Bienestar, así como la definición de una ruta institucional para el análisis de los temas relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Asimismo, se acordó la atención prioritaria a los centros de acopio y al abasto alimentario, a cargo de Alimentación para el Bienestar.

¿Habrá bloqueos en lo que resta de diciembre?

El pasado 17 de diciembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que los compromisos fueron firmados por los manifestantes, aunque reconoció que no es la primera ocasión en la que se establecen este tipo de acuerdos.

No obstante, reiteró la disposición del gobierno federal para mantener el diálogo abierto. “Como les decimos a los productores agrícolas y a los transportistas: hablando se entiende la gente. Para resolver un conflicto, se vio que no hay necesidad de bloquear; siempre los vamos a atender, es nuestra obligación”, señaló en referencia a los bloqueos carreteros como medida de presión.

Por su parte, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano aseguró estar conforme con los resultados del encuentro y confirmó que quedaron desactivadas las movilizaciones y los bloqueos en carreteras.

“Creo que es un buen trato; con esto se mitigan los bloqueos y todo lo que veíamos. Celebramos que podamos regresar a nuestras casas con bien”, afirmó Eraclio Rodríguez, dirigente de la organización.

