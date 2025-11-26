Carreteras Bloqueadas Hoy: Lista de Autopistas Afectadas por Manifestantes

¡Toma precauciones! Este miércoles 26 de noviembre de 2025 continúan los bloqueos carreteros por parte de transportistas y trabajadores agrícolas, quienes demandan mejores precios de sus cosechas y mayor seguridad en carreteras.

Aquí te informamos cuáles son las carreteras con afectaciones, para que consideres rutas alternas y no tengas contratiempos en tus actividades programadas.

LIVEBLOG N+ | Mega Bloqueo de Transportistas y Agricultores En Vivo Hoy 26 Noviembre 2025: Así, las Carreteras.

Video: Suman Tres Días de Bloqueo en Carretera Pénjamo-La Piedad, en Guanajuato

Reunión con Secretaría de Gobernación

Cabe señalar que los manifestantes entablaron una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero aún no se llegó a algún acuerdo.

Desde ayer, líderes del movimiento campesino advirtieron que no se retirarían de los puentes, carreteras ni aduanas e incluso dijeron que podrían cerrar los accesos a la Ciudad de México. Ayer, los transportistas y trabajadores agrícolas realizaron 31 bloqueos en 11 estados, con afectaciones en puntos como:

Autopista 15D Aut. Maravatío-Zapotlanejo, en Michoacán

Autopista Chihuahua–Delicias, en Chihuahua

Jiménez–Zavalza, km 230, en Chihuahua

Chihuahua–Juárez, km 350, en Chihuahua

Ascensión–Janos, km 175, en Chihuahua

Autopista México-Guadalajara km 426, en la Caseta de Ocotlán, en Jalisco

Autopista Guadalajara-Colima km 87, en Jalisco

Ramal La Barca-Jiquilpan, km 10, en Jalisco

La Barca-Atotonilco, en Jalisco

Irapuato-Guadalajara km 159+500, en Jalisco

Video: Agricultores Mantienen Bloqueos Parciales en Cruces Fronterizos de Chihuahua

¿Dónde hay bloqueos carreteros hoy?

A través de sus cuentas en redes sociales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) mantienen información sobre los bloqueos carreteros, con la finalidad de que la ciudadanía tome previsiones. Hasta el momento, esta es la información de hoy 26 de noviembre de 2025:

04:48 horas: En Sinaloa, cierre a la circulación en ambos sentidos de la carretera Guamúchil–Guasave.

En Sinaloa, cierre a la circulación en ambos sentidos de la 07:01 horas: En Tlaxcala, cierre total en ambos sentidos en la caseta de San Martin Texmelucan , cerca del km 222+300 de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México.

En Tlaxcala, cierre total en ambos sentidos en la , cerca del km 222+300 de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México. 08:12 horas: En Tlaxcala, bloqueo en la autopista Tlaxcala-Puebla, a la altura de la caseta de cobro ubicada en Zacatelco, con presencia de llantas incendiadas.

En el reporte vial, se informa el bloqueo de la autopista Tlaxcala-Puebla, a la altura de la caseta de cobro ubicada en Zacatelco. Autoridades de seguridad ya toman conocimiento; se recomienda extremar precauciones. pic.twitter.com/h1TwILNe5e — SESESP_Tlaxcala (@SESESP_Tlaxcala) November 26, 2025

09:49 horas: En Sinaloa, cierre total en ambos sentidos de circulación en la caseta de cobro El Pisal, km 023+500 de la carretera Culiacán-Las Brisas.

En Sinaloa, cierre total en ambos sentidos de circulación en la caseta de cobro El Pisal, km 023+500 de la 09:50 horas: En Jalisco, bloqueos en cinco puntos carreteros, como la autopista México-Guadalajara , en la caseta de Ocotlán; la autopista Guadalajara-Colima, a la altura de Sayula; la Irapuato-Guadalajara.

En Jalisco, bloqueos en cinco puntos carreteros, como la , en la caseta de Ocotlán; la autopista Guadalajara-Colima, a la altura de Sayula; la Irapuato-Guadalajara. 09:53 horas: En Sinaloa, sigue cierre parcial de circulación en caseta de Costa Rica, km 178+800 de la carretera Mazatlán-Culiacán.

En Sinaloa, sigue cierre parcial de circulación en caseta de Costa Rica, km 178+800 de la carretera Mazatlán-Culiacán. 10:13 horas: En Sinaloa, en la caseta de cobro Las Brisas cerca del 110+100 de la carretera Culiacán-Los Mochis.

En Sinaloa, en la caseta de cobro Las Brisas cerca del 110+100 de la carretera Culiacán-Los Mochis. 10:41 horas: En Baja California, cerca del km 002+300 de la carretera San Luis Rio Colorado-Mexicali.

En Baja California, cerca del km 002+300 de la carretera San Luis Rio Colorado-Mexicali. 10:47 horas: En Chihuahua, cierre total de circulación en ambos sentidos cerca de la carretera Camargo-Saucillo.

En Chihuahua, cierre total de circulación en ambos sentidos cerca de la carretera Camargo-Saucillo. 11:04 horas: En Veracruz, cerca del km 216+100 de la carretera Paso del Toro-Acayucan.

En Veracruz, cerca del km 216+100 de la carretera Paso del Toro-Acayucan. 11:19 horas: En Michoacán, cierres en la carretera Maravatío-Zapotlanejo, cerca de las casetas de Zinapécuaro, Vista Hermosa, Ecuandureo y Panindicuaro.

En Michoacán, cierres en la carretera Maravatío-Zapotlanejo, cerca de las casetas de Zinapécuaro, Vista Hermosa, Ecuandureo y Panindicuaro. 11:29 horas: En Jalisco, cierre total cerca del km 087+000 de la carretera Acatlán de Juárez- Colima.

En Jalisco, cierre total cerca del km 087+000 de la carretera Acatlán de Juárez- Colima. 11:31 horas: En Guanajuato, cierre total cerca del km 077+100 de la carretera Irapuato-Zapotlanejo.

En Guanajuato, cierre total cerca del km 077+100 de la carretera Irapuato-Zapotlanejo. 11:36 horas: En Jalisco, cierre total cerca del km 426+500 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.

En Jalisco, cierre total cerca del km 426+500 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo. 11:39 horas: En Jalisco, cierre total de circulación por presencia de personas cerca de la carretera La Barca-Atotonilco.

En Jalisco, cierre total de circulación por presencia de personas cerca de la carretera La Barca-Atotonilco. 11:47 horas: En Chihuahua, cierre total en el km 165+000 de la carretera Delicias (Ent. autopista Jiménez Delicias).

En Chihuahua, cierre total en el km 165+000 de la carretera Delicias (Ent. autopista Jiménez Delicias). 12:22 horas: En Tlaxcala, continúa cierre total de circulación cerca del km 060+100 de la carretera Los Reyes-Zacatepec.

¿Quiénes se movilizan y qué solicitan?

Se trata de miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), cuyas demandas son:

Reconocimiento de la agricultura como un asunto de interés nacional.

como un asunto de interés nacional. Implementación de precios de garantía.

de garantía. Reactivación de la banca de desarrollo rural.

Suspensión temporal de la discusión de la “Ley de Aguas Nacionales”.

Aumento en la seguridad de las carreteras federales.

de las carreteras federales. Mejora de las condiciones laborales para el sector transportista, ante asaltos, agresiones, robos y pagos injustos por sus productos.

