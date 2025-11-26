Carreteras Bloqueadas Hoy: Lista de Autopistas Afectadas por Manifestantes
Conoce aquí cuáles son las carreteras que continúan con bloqueos por parte de transportistas y campesinos
¡Toma precauciones! Este miércoles 26 de noviembre de 2025 continúan los bloqueos carreteros por parte de transportistas y trabajadores agrícolas, quienes demandan mejores precios de sus cosechas y mayor seguridad en carreteras.
Aquí te informamos cuáles son las carreteras con afectaciones, para que consideres rutas alternas y no tengas contratiempos en tus actividades programadas.
También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer el minuto a minuto de las afectaciones por el bloqueo de transportistas hoy.
Reunión con Secretaría de Gobernación
Cabe señalar que los manifestantes entablaron una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero aún no se llegó a algún acuerdo.
Desde ayer, líderes del movimiento campesino advirtieron que no se retirarían de los puentes, carreteras ni aduanas e incluso dijeron que podrían cerrar los accesos a la Ciudad de México. Ayer, los transportistas y trabajadores agrícolas realizaron 31 bloqueos en 11 estados, con afectaciones en puntos como:
- Autopista 15D Aut. Maravatío-Zapotlanejo, en Michoacán
- Autopista Chihuahua–Delicias, en Chihuahua
- Jiménez–Zavalza, km 230, en Chihuahua
- Chihuahua–Juárez, km 350, en Chihuahua
- Ascensión–Janos, km 175, en Chihuahua
- Autopista México-Guadalajara km 426, en la Caseta de Ocotlán, en Jalisco
- Autopista Guadalajara-Colima km 87, en Jalisco
- Ramal La Barca-Jiquilpan, km 10, en Jalisco
- La Barca-Atotonilco, en Jalisco
- Irapuato-Guadalajara km 159+500, en Jalisco
¿Dónde hay bloqueos carreteros hoy?
A través de sus cuentas en redes sociales, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) mantienen información sobre los bloqueos carreteros, con la finalidad de que la ciudadanía tome previsiones. Hasta el momento, esta es la información de hoy 26 de noviembre de 2025:
- 04:48 horas: En Sinaloa, cierre a la circulación en ambos sentidos de la carretera Guamúchil–Guasave.
- 07:01 horas: En Tlaxcala, cierre total en ambos sentidos en la caseta de San Martin Texmelucan, cerca del km 222+300 de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México.
- 08:12 horas: En Tlaxcala, bloqueo en la autopista Tlaxcala-Puebla, a la altura de la caseta de cobro ubicada en Zacatelco, con presencia de llantas incendiadas.
En el reporte vial, se informa el bloqueo de la autopista Tlaxcala-Puebla, a la altura de la caseta de cobro ubicada en Zacatelco. Autoridades de seguridad ya toman conocimiento; se recomienda extremar precauciones. pic.twitter.com/h1TwILNe5e— SESESP_Tlaxcala (@SESESP_Tlaxcala) November 26, 2025
- 09:49 horas: En Sinaloa, cierre total en ambos sentidos de circulación en la caseta de cobro El Pisal, km 023+500 de la carretera Culiacán-Las Brisas.
- 09:50 horas: En Jalisco, bloqueos en cinco puntos carreteros, como la autopista México-Guadalajara, en la caseta de Ocotlán; la autopista Guadalajara-Colima, a la altura de Sayula; la Irapuato-Guadalajara.
- 09:53 horas: En Sinaloa, sigue cierre parcial de circulación en caseta de Costa Rica, km 178+800 de la carretera Mazatlán-Culiacán.
- 10:13 horas: En Sinaloa, en la caseta de cobro Las Brisas cerca del 110+100 de la carretera Culiacán-Los Mochis.
- 10:41 horas: En Baja California, cerca del km 002+300 de la carretera San Luis Rio Colorado-Mexicali.
- 10:47 horas: En Chihuahua, cierre total de circulación en ambos sentidos cerca de la carretera Camargo-Saucillo.
- 11:04 horas: En Veracruz, cerca del km 216+100 de la carretera Paso del Toro-Acayucan.
- 11:19 horas: En Michoacán, cierres en la carretera Maravatío-Zapotlanejo, cerca de las casetas de Zinapécuaro, Vista Hermosa, Ecuandureo y Panindicuaro.
- 11:29 horas: En Jalisco, cierre total cerca del km 087+000 de la carretera Acatlán de Juárez- Colima.
- 11:31 horas: En Guanajuato, cierre total cerca del km 077+100 de la carretera Irapuato-Zapotlanejo.
- 11:36 horas: En Jalisco, cierre total cerca del km 426+500 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.
- 11:39 horas: En Jalisco, cierre total de circulación por presencia de personas cerca de la carretera La Barca-Atotonilco.
- 11:47 horas: En Chihuahua, cierre total en el km 165+000 de la carretera Delicias (Ent. autopista Jiménez Delicias).
- 12:22 horas: En Tlaxcala, continúa cierre total de circulación cerca del km 060+100 de la carretera Los Reyes-Zacatepec.
¿Quiénes se movilizan y qué solicitan?
Se trata de miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), cuyas demandas son:
- Reconocimiento de la agricultura como un asunto de interés nacional.
- Implementación de precios de garantía.
- Reactivación de la banca de desarrollo rural.
- Suspensión temporal de la discusión de la “Ley de Aguas Nacionales”.
- Aumento en la seguridad de las carreteras federales.
- Mejora de las condiciones laborales para el sector transportista, ante asaltos, agresiones, robos y pagos injustos por sus productos.
Con información de N+.
