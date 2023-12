Tren Maya Va Lleno: Primeros Boletos se Vendieron en 20 Minutos; Hoy Liberan Más

Óscar David Lozano Águila, director general de Tren Maya, informó hoy 4 de diciembre que los boletos para el primer viaje, que se realizará el 16 de diciembre, "se vendieron en 20 minutos", y aseguró que este mismo lunes se abrirán las siguientes tres fechas.

El 16 de diciembre a las 07:00 hora local se realizará el primer recorrido del Tren Maya con visitantes, y ofrecerá el traslado de Campeche a Cancún, en servicio turista y premier.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Lozano Águila dijo que "en 20 minutos se vendieron los primeros boletos del día 16 de diciembre".

La gente está comprando el viaje completo, no está tomando parcialidades, lo cual quiere decir que si alguien se quiere subir (en alguna de las estaciones) no se podrá porque (el tren) va lleno desde el origen hasta el destino.

Al respecto, el director general de Tren Maya señaló que los pasajeros "se pueden bajar (en cualquier tramo), pero ellos están comprando el viaje completo; son 231 pasajeros los que se pueden trasladar en un tren".

Los boletos para este primer viaje del Tren Maya se pusieron a la venta en la plataforma Eticket y, de acuerdo con la página, los precios oscilan entre los mil 660 pesos en clase turista y los mil 862 pesos en clase premier.

Al respecto, Óscar David Lozano Águila dijo que por el momento solo se pueden comprar las opciones clase turista y clase premier, debido a que la plataforma no cuenta con el sistema para activar las tarifas del pasajero local.

La dificultad no es de Tren Maya sino de la empresa que opera (la venta de boletos). Calculamos que para el 15 de enero podremos ofrecer las categorías que estamos comentando.

Óscar David Lozano Águila, director general de Tren Maya, descartó que se pueda dar reventa o acaparamiento de boletos para abordar el Tren Maya, incluso, señaló que no es posible que una persona compre más de cinco lugares.

No va a haber reventa porque los boletos se asignan a personas y no a empresas, es más, una persona no puede adquirir más de cinco boletos.