Buque Escuela Cuauhtémoc Reanuda Pruebas de Operación tras Chocar en el Puente de Brooklyn, NY

Luego del grave choque que sufrió el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc ARM BE-01 en el Puente de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos, el pasado 17 de mayo 2025, donde dos tripulantes murieron: la cadete América Yamilet Sánchez y el marino Adal Jair Marcos, además de 22 heridos, este día volvió a reanudar sus operaciones.

La secretaría de Marina informó en un comunicado que, el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”, realizó maniobras de zarpe con el fin de efectuar Pruebas de Aceptación en la Mar (SAT / Sea Acceptation Tests), esto luego de las reparaciones que se le hicieron en los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD, ambos en Nueva York.

¿Qué son las Pruebas de Aceptación en la Mar que realiza el buque escuela Cuauhtémoc?

Aclaró que estas "pruebas de aceptación en la mar", son ensayos o verificaciones que se realizan a bordo de un buque, para comprobar las condiciones de operación de los sistemas y equipos para que cumplan con las normas de funcionamiento, previo a su reincorporación a labores operativas.

Destacó que se tiene previsto que retorne al puerto de Nueva York el próximo 20 de septiembre. Tentativamente en el muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, para que el Buque Escuela Cuauhtémoc termine su alistamiento previo al zarpe". La Marina destacó que el buque escuela Cuauhtémoc es símbolo de disciplina, formación y orgullo naval.

El Embajador y Caballero de los Mares volverá a desplegar sus velas, llevando consigo el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a todo el mundo

¿Qué pasó con el buque escuela Cuauhtémoc?

El 17 de mayo de 2025, el Buque Escuela "Cuauhtémoc", chocó contra el Puente de Brooklyn, dejando dos tripulantes muertos y 22 heridos. El pasado 1 de julio la Marina dio un informe preliminar sobre lo ocurrido, indicó que fue un "siniestro marítimo grave".

El saldo reportado incluye daños tanto al velero como al puente en su nivel peatonal, sin comprometer su integridad estructural del buque ni del puente.

Destacó en ese momento que se analizan diversos factores técnicos, como el estado de los sistemas de propulsión y gobierno, los procedimientos sistemáticos operativos para maniobras de zarpe, así como la capacitación del personal involucrado

El buque tiene que ser reparado y hay un seguro que cubre estas situaciones, y va a ser pagado a través de este seguro, y probablemente sea en un astillero del propio puerto de Nueva York.

