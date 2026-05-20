Buscan Prevenir Trata de Personas en el Marco del Mundial 2026

A unos días de la realización de la Copa Mundial de futbol y ante la llegada masiva de visitantes que traerá el evento, organizaciones civiles, empresas privadas y autoridades presentaron la campaña “It’s a Penalty – Norteamérica 2026”.

Una estrategia lanzada en México, Estados Unidos y Canadá, enfocada en prevenir la trata de personas, abuso y la explotación mediante acciones de sensibilización e información.

Al respecto Philippa King, CEO Adjunta de It’s a Penalty, indicó:

"El nombre, es Penalti, obviamente ya sabes que, siendo futbol, es un penalti, tarjeta roja, también es simplemente para decirles a las personas que están pensando en explotar a otra persona que hay un penalti involucrado. Esto es un delito"

Trata de personas

La trata de personas sigue siendo una de las actividades delictivas de más rápido crecimiento en el mundo, que afecta a alrededor de 50 millones de personas, aproximadamente un tercio de ellas son niños.

Por su parte Paris Lezama, director de operaciones de “El Pozo de Vida”, señaló:

“Fueron 794 víctimas de trata las que se rescataron en 2024, en 2025 fueron mil 150, este es un 45% más y según datos de la ONU por cada víctima que se rescata hay 20 víctimas que no”

Los grandes eventos deportivos internacionales pueden ser aprovechados por redes criminales que operan mediante el engaño, manipulación, la coerción, explotación y el abuso de personas vulnerables.

Por ello, esta campaña aborda estos riesgos mediante videos educativos, materiales de sensibilización pública, mecanismos de denuncia, capacitación del sector para el personal de primera línea y recursos personalizados para fanáticos, viajeros y comunidades locales.

Gabriela González, directora General del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, precisó:

“A medida que incrementan las campañas, crecen los reportes en un 38% esta incidencia directa que hay en las personas con lo que nosotros estamos trabajando ayuda a que esta cifra negra empiece a bajar, sabemos que al alrededor de un 98% de la trata de personas queda oculta, pero gracias a estas campañas, de cada empresa que se suma y empieza a capacitar a sus colaboradores y colaboradoras, a decirles qué es la trata, cómo la pueden detectar en su sector, podemos aminorar lo que es la trata”

“It’s a Penalty”, afirma que frente a la trata de personas no hay duda, es un penal.

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Con información de Cinthya Marín

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