Caída de Cables de Alta Tensión Provoca Cierre de Circulación en la México-Cuernavaca

La caída de cables de alta tensión provocó la tarde de este miércoles 18 de marzo el cierre de la circulación en la autopista México-Cuernavaca con dirección a la capital del país.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), el incidente ocurrió en el kilómetro 38 de la autopista.

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¿Cuáles son las alternativas viales?

Por seguridad de las personas usuarias, en estos momentos se está desviando el tránsito vehicular hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 53, a la altura del poblado de Tres Marías.

"Dirección Cuernavaca, continúa reducción de carriles. Por seguridad, se mantiene cerrado el Parador Parres", añadió Capufe.

Hasta el momento no se reportan afectaciones a vehículos o sus propietarios por la caída de los cables de alta tensión.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, km 38, dirección CDMX. Cierre a la circulación por atención de incidente (caída de cables de alta tensión).

Por seguridad de las personas usuarias, se desvía el tránsito vehicular hacia carretera libre a la altura del km 53… — CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026

Intensa carga vehicular por accidente

En un video difundido a través de redes sociales, se observa el embotellamiento en ambos sentidos de la carretera provocado por el accidente.

Las filas de autos se extienden durante un largo tramo, mientras las autoridades viales comienzan a desviar el tránsito vehicular.

"Toma tus precauciones. Para más información, llama al 074", puso a disposición de los automovilistas la Capude.

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Reabren circulación

Luego de atender el incidente, la circulación fue restablecida en ambos sentidos de la carretera México-Cuernavaca. No obstante, en la zona se registra carga vehicular.

Unidades de Capufe realizan operativo de vialidad para aliviar el tráfico. "Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución", recomendaron a los automovilistas.

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AMP