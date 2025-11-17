SEP: ¿Cuándo Será el Próximo Día Festivo y Sin Clases en Diciembre?

A medida que se acerca diciembre, mes de celebraciones como el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, Navidad y Año Nuevo, en redes sociales comenzó a surgir la duda sobre si el próximo lunes 1 de diciembre será día feriado. Muchos se preguntan si quienes laboren deberán recibir pago doble o triple, y si los estudiantes de nivel básico tendrán un día extra de descanso antes de iniciar sus vacaciones de invierno.

La confusión se originó porque durante años el 1 de diciembre era considerado día inhábil, pues cada seis años el nuevo titular del Ejecutivo federal tomaba protesta en la Cámara de Diputados. En esa fecha no se trabajaba ni había clases.

¿El 1 de diciembre sigue siendo feriado?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el próximo 1 de diciembre no es feriado ni día inhábil. Esto significa que, si te toca trabajar, no recibirás pago adicional y los estudiantes tendrán actividades normales.

La última vez que el 1 de diciembre fue día de descanso obligatorio fue en 2018, con la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Tras reformas legislativas, se determinó que los futuros presidentes asumirían el cargo el 1 de octubre, y no el 1 de diciembre.

Por ello, en 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió protesta el martes 1 de octubre, fecha que sí fue feriado.

¿Cuál es el único día feriado de diciembre?

Según el artículo 74 de la LFT, el 25 de diciembre es el único día de descanso obligatorio del mes. Ese día los trabajadores no están obligados a laborar; sin embargo, si la empresa solicita su servicio, deben recibir pago doble, además del salario normal.

En cuanto a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, deberán esperar al 22 de diciembre, fecha oficial de inicio del periodo vacacional de invierno, ya que no descansarán el lunes 1 de diciembre.

