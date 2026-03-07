Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 07 de Marzo 2026
Las autoridades exhortan a los automovilistas a mantenerse informados
Conoce cuáles son las carreteras que registran bloqueos, cierres parciales, tránsito lento o alta carga vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy sábado 07 de marzo de 2026 en distintos puntos del país.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en varios tramos carreteros están relacionadas con accidentes viales, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones antes de iniciar cualquier trayecto.
Las autoridades también exhortan a los automovilistas a mantenerse informados a través de sus cuentas oficiales en la red social X, @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de planear sus traslados con anticipación y considerar rutas alternas para evitar zonas donde se prevean conflictos viales.
A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan cierres, incidentes, tránsito lento o presencia de manifestantes.
Esta información tiene como objetivo facilitar la planeación de los viajes, reducir contratiempos y promover una circulación más segura en las regiones donde se anticipan complicaciones durante la jornada de hoy.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy
06:53 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 122. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (volcadura de automóvil). Maneja con precaución
06:37 Horas. Hay una volcadura sobre Calzada de Tlalpan y Av. Río Churubusco, colonia Portales Sur, en la alcaldía Benito Juárez, equipos de emergencia ya se encuentran en el punto.
06:06 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 104, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance).
05:10 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 20. Concluyen labores de mantenimiento. Se restablece la circulación en ambos sentidos. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución
04:25 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 20. Continúa cierre a la circulación en carriles centrales y laterales de ambos sentidos, por labores de mantenimiento (no a cargo de CAPUFE).
03:47 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Hermosillo - Magdalena, km 163, dirección Magdalena. El accidente ha sido atendido.