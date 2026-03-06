¿Querétaro vs América Pasará por un Canal Gratis Mañana? Horario y Cómo Ver Partido de Liga MX

Nos encontramos en plena fecha doble del futbol mexicano y si eres de los aficionados que aún no sabe a qué hora juega el América vs Querétaro ni dónde ver el partido hoy, acá te damos el horario de inicio, dónde ver el duelo en México y qué canal de TUDN pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026.

El torneo no ha sido nada fácil para las Águilas del América, pues vienen de sumar dos derrotas consecutivas contra Tigres y Bravos de Juárez, ambos en casa. Para acrecentar el mal momento, se confirmó la baja de Víctor Dávila por lesión, para lo que resta del torneo.

Video: David Faitelson Dice que Henry Martín Tendría que Estar Jubilado del América

¿A qué hora es el partido de Querétaro vs América por la Jornada 10 Liga MX 2026?

El juego del América contra Gallos del Querétaro ya tiene horario definido. El partido se juega a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 7 de marzo. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Corregidora.

Nota relacionada: América Sufre Una Dura Baja en Pleno Torneo Clausura 2026: ¿A Dónde Se Va Paulo Víctor?

Para este partido, André Jardine aún no va a poder contar con la participación de Henry Martín, quien se recupera de una pequeña lesión, pero se espera que esté disponible para el partido de Ida de Concachampions contra el Philadelphia Union.

¿El partido Querétaro vs América se puede ver gratis hoy?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el Querétaro vs América, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga y vía online por una app de streaming que cobra mensualidad.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Querétaro vs América en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores.

Video: Para Marion Reimers, la Liga MX Está Diseñada para Que No Desciendan los Equipos Grandes

¿En qué canal de TUDN se transmite el Querétaro vs América?

Quienes van a poder ver el juego en vivo son todos los aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido del América contra Gallos a través de la señal de Univisión.

Nota relacionada: ¿Cruz Azul vs San Luis se Puede Ver Gratis o Va por App de Paga? Este Canal Transmite el Partido

¿Dónde ver Querétaro vs América en vivo online gratis?

Si no tienes forma de mirar el partido del Querétaro vs América este sábado 7 de marzo, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del encuentro, para que cheques cómo va el marcador en directo y el resumen con el resultado final del juego de la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026.

Historias recomendadas: