¿Cruz Azul vs San Luis se Puede Ver Gratis o Va por App de Paga? Este Canal Transmite el Partido

Sigue en marcha la jornada doble del futbol mexicano y si aún no sabes a qué hora juega el Cruz Azul vs Atlético de San Luis ni dónde ver el partido este sábado, acá te decimos si el juego se puede mirar en vivo gratis y qué canal pasa la transmisión por TV y online, por la Fecha 10 de la Liga MX Clausura 2026.

La Máquina de Nicolás Larcamón empieza a consolidarse como el mejor equipo del Torneo Clausura 2026, sobre todo luego del resultado del Cruz Azul vs Santos de mitad de semana, donde los celestes confirmaron por qué eran los favoritos para ganar.

Video: "Es el Futbol del No Pasa Nada", Dice David Faitelson sobre Declaraciones de Rafa Márquez

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Atlético San Luis por la Jornada 10 de la Liga MX 2026?

El juego de Cruz Azul contra San Luis ya tiene horario definido. El partido se juega a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 7 de marzo. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla.

Nota relacionada: Víctor Dávila es Baja en el América por lo que Resta del Torneo Clausura 2026 ¿Qué le Pasó?

Para este partido, Cruz Azul deberá manejar bien el tiempo de juego que le dará a sus futbolistas, pues el próximo martes tienen la ida de Octavos de Final de la Concachampions contra Monterrey.

¿El partido Cruz Azul vs San Luis se puede ver gratis?

Para todos los aficionados que no quieran perderse el partido de la Jornada 10 de la Liga MX, el canal que va a pasar la transmisión del Cruz Azul vs San Luis en vivo gratis, es el Canal 5, señal disponible para la TV abierta en todo el territorio nacional. Otra opción es TUDN, aunque solo está disponible por televisión de paga.

Si no tienes la oportunidad de ver el juego este sábado por televisión, existe una opción para mirarlo vía online por internet.

Video: Faitelson Asegura que Álvaro Fidalgo Será Convocado para Jugar con la Selección Mexicana

¿Dónde ver Cruz Azul vs San Luis en vivo online?

Si no sabes dónde ver la transmisión del Cruz Azul vs Atlético San Luis en vivo online, el partido de la Liga MX 2026 se va a poder mirar en directo por la app de streaming ViX Premium, aunque requiere de suscripción.

Historias recomendadas: