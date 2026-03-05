J9 de la Liga MX: Monterrey Golea a Querétaro, Puebla Sorprende a Tigres y Atlas Vence a Tijuana.

En la presentación de su entrenador argentino Nicolás Sánchez, el Monterrey goleó 4-0 al Querétaro mientras que Puebla derrotó sorpresivamente 3-1 a Tigres, y Atlas se impuso 2-1 a Tijuana con doblete de Alfonso González, en la novena fecha del Clausura 2026 del futbol mexicano.

A menos de 72 horas de la destitución del director técnico español Domènec Torrent, los Rayados se presentaron en el estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León, para reencontrarse con la victoria luego de un par de derrotas al hilo.

"Apenas me nombraron como entrenador, le dije a los muchachos que tenemos un gran equipo", dijo Nicolás Sánchez en la conferencia posterior al partido.

"Solo había que tocar en ellos la tecla para generar un nuevo compromiso con este nuevo proceso. Para tener dos días previo a un partido, entrenamos bastante. Charlamos y los muchachos creyeron enseguida".

Los Rayados del Monterrey llegaron a 13 puntos y se colocaron en el sexto lugar de la clasificación. Una vez más se cumplió la máxima: técnico que debuta, gana.

Dirigidos por el chileno Esteban "El Chino" González, los Gallos Blancos del Querétaro se quedaron seis unidades en la decimoséptima posición.

El argentino Luca Orellano con su primer doblete en México (40', 90'+1), el español Sergio Canales (69') y Jesús Corona (84') le dieron forma a la goleada de los Rayados.

Puebla gana de local

En el estadio Cuauhtémoc, el local Puebla se impuso con categoría 3-1 a los Tigres.

Los locales quedaron en décima posición y los felinos van en séptimo lugar.

"Independientemente de las transiciones que hizo el rival, que terminaron en gol y que no supimos contrarrestar, mi equipo no jugó un buen partido. Tenemos que buscar una regularidad que nos lleve a competir de mejor manera", dijo Guido Pizarro, entrenador de los Tigres, que la semana anterior golearon 4-1 a domicilio al América.

"Hay que dar vuelta a la página para afrontar el sábado, como se debe, el partido más importante", subrayó Pizarro, en referencia al clásico con Monterrey.

La Franja poblana dirigida por el español Alberto Espigares llegó a 11 puntos

Los felinos adiestrados por el argentino Guido Pizarro se quedaron con 13 unidades.

El uruguayo Emiliano Gómez (45'), el colombiano Edgar Guerra (53') y Carlos Baltazar (85') le dieron la victoria al Puebla.

El gol de los Tigres fue obra del argentino Juan Brunetta al minuto 68, de penal.

Doblete de Poncho González

Por su parte, los rojinegors del Atlas ganaron 2-1 a Tijuana con doblete ‌de Alfonso González en un partido cerrado e intenso.

Diego Abreu anotó el de la honra para los Xolos al 90+5 en el juego disputado en el Estadio Jalisco.

Durante la primera mitad el encuentro fue muy parejo y se concentró principalmente en la media cancha, con llegadas en ambas porterías.

La ocasión más clara para los visitantes llegó en tiempo agregado del primer tiempo, cuando Ignacio Rivero disparó de zurda al 45+1, pero el balón pasó muy cerca del poste derecho defendido por Camilo Vargas.

En la segunda parte, Atlas volvió a avisar al minuto 47 con un cabezazo de Rodrigo Schlegel que se estrelló en el travesaño. Tres minutos después llegó el primer gol: una jugada colectiva terminó con la definición de Alfonso González para poner en ventaja a los locales.

Con mayor confianza, los rojinegros ampliaron la diferencia al minuto 65 gracias a un tiro libre de Alfonso González que se convirtió en el segundo tanto del partido y de su cuenta personal. Además, esa anotación representó su gol número 50 en la Liga MX.

Cruz Azul lidera rumbo a la Jornada 10

El martes 3 de marzo, Cruz Azul se consolidó como el líder general del torneo tras conseguir su cuarto triunfo consecutivo al ganar 2-1 como visitante ⁠a Santos Laguna, con lo que llegó a 22 puntos para mantenerse en la cima de la clasificación, donde le siguen Toluca con 21 y Guadalajara con 18 unidades.

Pachuca ganó 2-1 a ​Necaxa, Toluca venció ​3-2 como visitante a ​Pumas y Atlético de San Luis goleó 4-1 a Mazatlán.

El ​partido entre Guadalajara y León se pospuso para el 18 de marzo debido a la realización de un encuentro amistoso entre las leyendas del Real Madrid y del Barcelona en el estadio Akron

Los próximos partidos:

Viernes 6 de marzo

Mazatlán vs León

Necaxa vs Pumas UNAM

Sábado 7 de marzo

Cruz Azul vs San Luis

Querétaro vs América

Atlas vs Guadalajara

Pachuca vs Puebla

Tigres UANL vs Monterrey

Domingo 8 de marzo

Toluca vs Juárez

Tijuana vs Santos Laguna

