La Máquina celeste llegó a la fecha 9 pitando fuerte y quiere seguir en la cima de la tabla general. El partido Santos vs Cruz Azul de este martes 3 de marzo no luce parejo, al menos en el papel: los laguneros son el último lugar de la tabla y los cementeros son los líderes del torneo.

Cruz Azul es el líder general del torneo con 19 unidades, luego de cosechar 6 partidos ganados, un empate y una derrota. Y es perseguido por Toluca y Guadalajara (con 18 puntos).

En el fondo de la tabla está Santos Laguna: es el único equipo que no ha ganado luego de 8 fechas. Sólo lleva 2 empates contra 6 derrotas.

La Jornada 9 de la Liga MX 2026 arranca hoy con cuatro partidos: Pachuca vs Necaxa, Santos vs Cruz Azul, San Luis vs Mazatlán y Pumas vs Toluca.

Santos vs Cruz Azul En Vivo Hoy: Alineaciones del Partido de la Jornada 9 de la Liga MX

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Santos: Carlos Acevedo, José Abella, Efraín Orona, Haret Ortega, Kevin Balanta, Cristian Dajome, Ezequiel Bullaude, Javier Güemez, Francisco Villalba, Kevin Palacios y Tahiel Jiménez.

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela y Gabriel Fernández.

Por lo que toca al duelo Santos vs Cruz Azul hay que señalar que se llevará a cabo a las 19:00 horas, en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila. Si quieres seguir el partido gratis, en vivo, puedes sintonizar el Canal 5. Si lo prefieres, podrás verlo en la señal de cable de TUDN o en la plataforma de streaming ViX.

Con información de N+

RGC

