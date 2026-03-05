¿Atlas vs Chivas Pasa Gratis por TV Abierta? Así Puedes Ver En Vivo el Clásico Tapatío 2026

La Jornada 10 de la Liga MX 2026 se encenderá con una nueva edición del Clásico Tapatío y muchos aficionados ya se preguntan si el Atlas vs Chivas pasa gratis por TV Abierta. Por ello, acá en N+ te decimos qué canal lo transmitirá en vivo y dónde ver online el partido.

Luego de una emocionante doble fecha del futbol mexicano en la que el conjunto rojinegro venció a los Xolos de Tijuana, mientras que el Guadalajara no jugó debido a la reprogramación de su partido contra León, ya todo está listo para que estos equipos reactiven su histórica rivalidad.

Video. Marion Reimers Dice que Chivas Sufre Cuando Sus Futbolistas Son Convocados con la Selección

¿A qué hora juegan Atlas vs Chivas?

El Clásico Tapatío está programado para disputarse este sábado 7 de marzo a las 7:05 de la noche, tiempo del centro de México, y se jugará en el Estadio Jalisco como parte de la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026.

Este será un duelo decisivo por los primeros lugares de la tabla general de la Liga MX, ya que las Chivas llegan al Clásico Tapatío en el tercer lugar con 18 puntos, aunque con un partido menos, mientras que Atlas está en la sexta posición con 16 unidades.

¿Dónde ver el Atlas vs Chivas gratis?

Hay buenas noticias para todos los seguidores del futbol mexicano, ya que el Clásico Tapatío se transmitirá por TV Abierta a través de la señal de Canal 5 en vivo, por lo que se podrá ver el Atlas vs Chivas completamente gratis este sábado.

La transmisión del juego comenzará desde las 7 de la noche del centro de México y la cobertura contará con los mejores comentaristas, analistas y expertos de Televisa. Si lo prefieres también puedes disfrutar del encuentro en TUDN.

Transmisión online del Atlas vs Chivas

El Clásico Tapatío también lo podrás ver en vivo desde cualquier lugar en México con la aplicación de ViX, disponible para descargar en Smart TV y dispositivos móviles, como celulares o tablets. La transmisión por internet del Atlas vs Chivas la puedes seguir contratando el paquete Premium.

Si ya cuentas con la app de ViX, aquí te dejamos el link directo de la transmisión online del partido entre los Rojinegros del Atlas y las Chivas de Guadalajara para que no pierdas tiempo buscándolo y disfrutes de toda la cobertura de Televisa: vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2613911_MX

También puedes seguir el minuto a minuto del Clásico Tapatío 2026 en N+ para que no te pierdas de las mejores acciones de este juego de la jornada 10 de la Liga MX, además de que podrás consultar el resultado en cualquier momento que lo desees.

