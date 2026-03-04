América Sufre Una Dura Baja en Pleno Torneo Clausura 2026: ¿A Dónde Se Va Paulo Víctor?

En un torneo en el que el América no ha ofrecido su mejor versión, las malas noticias parecen no tener fin: a las lesiones de figuras como Henry Martin o Alejandro Zendejas y la salida de Álvaro Fidalgo ahora se suma otra baja importante en el plantel.

Este miércoles 4 de marzo trascendió que Paulo Víctor, mano derecha del entrenador André Jardine se va del equipo. Y aunque es una mala noticia para los intereses americanistas, lo cierto es que se trata de una buena nueva para él: será entrenador de la Selección de Brasil en sus categorías menores.

Fue por medio de un comunicado que la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) hizo el anuncio oficial sobre la incorporación del timonel a su proyecto. “Paulo Victor es el nuevo entrenador de la selección brasileña masculina Sub20 y de la selección preolímpica brasileña”.

Paulo Víctor se va del América para entrenar a la Selección de Brasil

No es algo nuevo para Paulo Víctor, porque ya dirigió antes a los chavales de las categorías Sub-15 y Sub-17, por lo que la CBF aplaudió que “el profesional de 38 años regresa a la Confederación Brasileña de Futbol para liderar a Brasil en los próximos ciclos de Sudamericano, Copa del Mundo Sub-20 y Juegos Olímpicos”.

Así las cosas, el entrenador André Jardine perderá a un elemento clave de su equipo. Hay que recordar que Paulo Víctor llegó al América en junio del 2023 para sumarse al cuerpo técnico de las Águilas.

El club América no pasa por un buen momento. Actualmente está ubicado en la novena posición de la tabla general con 11 unidades, aunque aún estaba pendiente el resultado de su partido ante el FC Juárez.

