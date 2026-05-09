Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 9 de Mayo 2026

Antes de salir a carretera hoy sábado 9 de mayo de 2026, consulta qué autopistas y vialidades presentan bloqueos, cierres parciales y fuerte carga vehicular en distintos puntos de México.

De acuerdo con los reportes más recientes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), varias de las principales vías del país registran afectaciones por accidentes, obras, manifestaciones y otros incidentes que podrían provocar retrasos de varias horas.

Si planeas viajar o regresar a casa, es importante revisar el estado del tránsito en tiempo real para evitar contratiempos y elegir rutas alternas.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse informados a través de las cuentas oficiales en X de la Guardia Nacional Carreteras y Capufe, salir con anticipación y extremar precauciones al conducir.

En esta actualización te compartimos el listado de carreteras con reportes de cierres, reducción de carriles, congestionamiento y presencia de manifestantes para hoy lunes 20 de abril de 2026.

Consulta aquí qué autopistas están afectadas y qué rutas podrían presentar mayores complicaciones durante el día.

Historias recomendadas:

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

06:48 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Plan de Ayala - El Porvenir, km 12, dirección Saltillo. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y choque contra barrera metálica). Maneja con precaución.

06:32 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 55, dirección Veracruz. Registra reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.

06:19 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 72. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.

06:07 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 305, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

05: 40 Hras. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 72. Se restablece la circulación de manera intermitente en ambos sentidos. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

En la zona se registra carga vehicular.

05:32 Horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 99. Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada y labores de limpieza).

04:54 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN Autopista México-Querétaro, km 52, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido.

04:12 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 52, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Maneja con precaución.