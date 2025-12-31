Carreteras Cerradas Hoy en México: Reporte sobre Autopistas con Bloqueos antes de Año Nuevo 2026

Si tienes planeado salir de viaje por carretera hoy 31 de diciembre de 2025, previo a los festejos por Año Nuevo 2026, te presentamos aquí en N+ la información actualizada que difunde Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como la Guardia Nacional, sobre posibles cierres en carreteras o bloqueos de autopistas.

Lista de autopistas cerradas hoy 31 de diciembre 2025

Como cada día, te presentamos la información oficial que difunden Capufe y GN Carreteras sobre posibles bloqueos o cierres parciales de autopistas en México.

5:31 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. En la México-Cuernavaca, km 73, dirección CDMX, hay reducción de carriles por tracto camión con falla mecánica.

CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. En la México-Cuernavaca, km 73, dirección CDMX, hay reducción de carriles por tracto camión con falla mecánica. 5:35 horas. CARGA VEHICULAR. Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 16, reducción de carriles en ambos sentidos, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

CARGA VEHICULAR. Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 16, reducción de carriles en ambos sentidos, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. 6:49 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Cuernavaca-Acapulco, km 95, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por tracto camión con falla mecánica.

CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Cuernavaca-Acapulco, km 95, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por tracto camión con falla mecánica. 7:46 horas. CARGA VEHICULAR. Acatzingo-Cd. Mendoza, km 227, dirección Acatzingo. Continúa carga vehicular muy intensa por atención de accidente.

Información en desarrollo

