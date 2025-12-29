¿Qué Son las Rifas Colombianas del Abastos, Presuntamente Relacionadas con Balacera en Jalisco?

El comerciante y empresario del Mercado de Abastos, Alberto Prieto Valencia, su hija y uno de sus escoltas perdieron la vida este lunes 29 de diciembre de 2025 en una balacera en los límites de Guadalajara y Zapopan, en Jalisco. Otras cuatro personas resultaron heridas durante el ataque.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, informó que se tienen indicios de que se trató de una agresión directa y que la Fiscalía de Jalisco ya investiga los hechos para esclarecer cuál fue el móvil del crimen y dar con los autores materiales e intelectuales.

Noticia relacionada: Así Es el Lamborghini Donde Asesinaron al Empresario Alberto Prieto Valencia: ¿Cuánto Cuesta?

No obstante, Zamora dijo a la prensa que en las investigaciones del caso habrá que tomar en cuenta las llamadas rifas colombianas ilegales que se realizan en el Mercado de Abastos, por su presunta relación con el homicidio del empresario local.

Balacera Hoy en Jalisco: Suman Tres Muertos por Ataque Armado Cerca de Plaza del Sol

¿Qué son las rifas colombianas?

Catalogadas como una actividad ilegal, las rifas colombianas son una especie de sorteo que realizan presuntas células integradas por personas procedentes de dicho país entre locatarios del Mercado de Abastos.

En ellas se ofrecen premios en efectivo o en especie, desde electrodomésticos hasta automóviles; no obstante, casi nunca hay un ganador y la bolsa de dinero de la venta de boletos se queda entre los organizadores.

En muchos de los casos, de acuerdo con reportes de la prensa local, los locatarios del mercado son obligados a comprar dichos boletos.

Nuevo Video del Momento Exacto de Balacera en Plaza del Sol en Zapopan, Jalisco

Mucho dinero y pocos ganadores

Bajo coerción, se acumulan grandes sumas de dinero que se quedan en manos de las células conformadas por colombianos. Pocas veces resultan boletas ganadoras y, cuando las llega a haber, estos reciben una mínima parte.

Dicha actividad es, pues, una modalidad de fraude y extorsión que el gobierno del estado de Jalisco ha estado combatiendo en los últimos años por su rápida evolución.

Las rifas colombianas están estrechamente relacionadas con los préstamos "gota a gota".

Jalisco no es el único estado en el que se ha detectado este tipo de extorsión por parte de células de colombianos.

Otorgar de vez en cuando premios a los locatarios funciona como gancho para futuras rifas.

Historias recomendadas:

AMP