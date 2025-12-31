Rusia Detalla Cómo Fue Ataque Con Drones a la Residencia de Putin; Publica Video.

El Ministerio de Defensa de Rusia detalló cómo fue el ataque ucraniano con drones contra la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en la localidad de Valdái, que tuvo lugar entre el 28 y 29 de diciembre.

"Entre el 28 y el 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev intentó un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia del presidente de la Federación Rusa en la región de Nóvgorod", informó el general responsable de las defensas antiaéreas del Ejército ruso, Alexander Romanenkov.

Desde distintos puntos de despegue, un total de 91 drones volaron hacia el objetivo sobrevolando las regiones de Briansk, Smolensk, Tver y Nóvgorod, denuncian.

De este modo, 49 drones fueron destruidos sobre Briansk, uno en Smolensk y 41 en Nóvgorod.

Además, el Ministerio de Defensa ruso publicó un video de un dron derribado durante el supuesto ataque ucraniano.

Las imágenes, grabadas de noche, muestran un dron dañado encima de la nieve en una zona boscosa. El ministerio asegura que el ataque fue "dirigido, cuidadosamente planificado y realizado en fases".

Las autoridades rusas sostienen que los primeros ataques tuvieron lugar el día 28 sobre las 19:00 (hora Moscú) con drones que volaron a baja altura y partieron de las regiones ucranianas de Sumi y Chernígov.



"La formación de ataque, el número de medios desplegados y sus acciones coordinadas desde el sur, suroeste y oeste dirigidos directamente hacia la residencia del presidente ruso en la región de Nóvgorod confirman claramente que el ataque terrorista del régimen de Kiev fue selectivo y cuidadosamente planificado", aseguró Romanenkov.

Defensa informó que el ataque no causó víctimas ni daños en el territorio ruso, "la residencia del presidente ruso no sufrió daños", añadieron.

Las tripulaciones de los sistemas de misiles antiaéreos, los medios de vigilancia aérea de las unidades radio-técnicas, los equipos móviles de fuego y los medios de guerra electrónica completaron su tarea de manera cohesiva, profesional y efectiva

El lunes las autoridades rusas comenzaron a denunciar el ataque ucraniano y el Kremlin lo llegó a calificar como "un atentado contra (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump", ya que socavaba las negociaciones para la paz en Ucrania dirigidas por él.



