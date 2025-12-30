Balacera en Restaurante de Mariscos de Plaza Meave Deja Un Muerto y Un Herido

Una balacera dentro de un restaurante de mariscos ubicado en Plaza Meave, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dejó un saldo de una persona muerta y un lesionado la noche de este martes 30 de diciembre de 2025.

De acuerdo con los reportes preliminares, se habría tratado de un ataque directo. Al lugar se dieron cita elementos de la policía capitalina para realizar el levantamiento del cuerpo.

En tanto, la persona lesionada fue trasladada a bordo de una ambulancia a un hospital cercano. Se desconoce su estado de salud actual y la gravedad de sus heridas.

Así fue el ataque en restaurante de mariscos

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que elementos en sitio tomaron conocimiento de una persona sin vida derivado de un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Los hechos ocurrieron al interior de un restaurante de venta de pescados y mariscos localizado en el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según los primeros reportes, las personas se encontraban en el sitio cuando un sujeto se acercó y de manera directa efectuó los disparos.

Buscan a los agresor

A través de un cerco virtual, la SSC-CDMX informó que se da seguimiento a una motocicleta en la que posiblemente huyó el probable responsable.

"De lo ocurrido se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes", añadió la dependencia capitalina en una tarjeta informativa.

