Muere Isiah Whitlock Jr., actor de "The Wire", a los 71 años de Edad: ¿De Qué Falleció?

El veterano actor Isiah Whitlock Jr., bastante conocido por interpretar a un senador corrupto en la aclamada serie "The Wire", falleció este martes 30 de diciembre a los 71 años de edad. La noticia fue dada a conocer por su representante artístico.

De acuerdo con Brian Liebman, su agente, el popular histrión murió en paz después de luchar contra una enfermedad. No ofreció más detalles, pero compartió carrusel de fotos con el actor estadounidense en sus redes sociales. Así lo despidió:

Es con un tremendo pesar que comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente, Isiah Whitlock Jr. Un actor brillante, y una persona aún mejor. Lo extrañaremos mucho

¿Quién era Isiah Whitlock Jr., actor de "The Wire", fallecido a los 71 años de edad?

Isiah Whitlock nació en Indiana en 1954, y tras estudiar en el Conservatorio de Teatro de San Francisco, conquistó su primer rol en la película A Christmas Carol (1981) y luego fue parte del elenco de los Gremlins (1984). También actuó bajo las órdenes de Martin Scorsese en Buenos Muchachos (1990).

Además colaboró de manera frecuente con el prestigioso director Spike Lee, en películas como El infiltrado del KKKlan, 5 sangres, Ella me odia, La hora 25, Red Hook Summer y Chi-Raq.

En la pantalla chica destacó en series como Veep, protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, The Good Wife y The Residence, de Netflix. Sin embargo brilló más en The Wire, donde interpretar a un político corrupto llamado Clayton "Clay" Davis.

Isiah Whitlock Jr. además era reconocido por su inconfundible manera de pronunciar "Sheeeeeeeee-it!", frase que adoptó para varios de sus personajes y que se convirtió en su firma personal.

Con información de N+

