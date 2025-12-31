Papa Ofrece Última Audiencia General del Año: Lamenta la Guerra y la Muerte de Francisco

El papa León XIV lamentó durante la última audiencia general del año que este 2025 estuviera marcado por la devastación de la guerra y la muerte de su antecesor, Francisco, ocurrida en abril pasado.

Aunque el pontífice recordó momentos de felicidad como la peregrinación de millones de fieles en el marco del Año Santo, no dudó en señalar los momentos complicados para el mundo.

El año que ha pasado ha estado marcado por eventos importantes: algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo

Dijo que los conflictos dejaron momentos dolorosos, pues "los escenarios de guerra siguen devastando el planeta", anunció el líder católico ante miles de fieles asentados en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Al concluir el año, la Iglesia nos invita a poner todo frente al Señor, encomendándonos a Su Providencia y pidiéndole que se renueven, en nosotros y a nuestro alrededor, en los días venideros, los prodigios de su gracia y de su misericordia

Pide hacer un examen de conciencia

Durante su alocución, León XIV pidió a los feligreses meditar sobre lo obtenido de Dios en el año que termina y hacer un examen honesto de conciencia y pedir perdón.

Hacer un honesto examen de conciencia, valorar nuestra respuesta a sus dones y pedir perdón por todos los momentos en los que no hemos sabido atesorar sus inspiraciones e invertir mejor los talentos que nos ha confiado

Celebró, a su vez, la experiencia del Jubileo, que empezó con Francisco y que concluirá durante su pontificado, el próximo 6 de enero, y que pondrá fin a un año en el que millones de fieles cruzaron la Puerta Santa en busca del perdón.

Muchos peregrinos han venido desde todas las partes del mundo a rezar sobre la Tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recuerda que toda nuestra vida es un viaje, cuya meta última transciende el espacio y el tiempo, para cumplirse en el encuentro con Dios y en la plena y eterna comunión con Él

Antes de su audiencia, León recorrió la abarrotada plaza arriba del Papamóvil y saludó a los fieles ahí presentes, entre ellos un grupo de 35 jóvenes palestinos que llegaron a Roma por el Jubileo.

Por la tarde, el sucesor de Pedro clausurará el año con la última misa en la basílica de San Pedro, en la que se entonará el Te Deum, en señal de agradecimiento.

Con información de EFE

ICM