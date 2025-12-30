¿Qué Pasó con el Perrito “Chicharrón”, Mascota del Taxista que Decía Tener Insectos en CDMX?

El perrito “Chicharrón”, que resultó gravemente lesionado luego de volcar el taxi en el que viajaba con su dueño en la calzada San Antonio Abad, se recupera satisfactoriamente. ¿Qué pasará con él?

Durante las primeras horas de la Navidad pasada, una noticia trágica conmocionó a los capitalinos. Debido a que un hombre fue captado con comportamientos extraños a un lado de su taxi en inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Noticia relacionada: VIDEO: Captan a Mapaches en Quirófano del ISSSTE en Acapulco, Guerrero; Así Se 'Infiltraron'

En las imágenes que se volvieron virales, se observa a la persona intentando “quitarse” algo del cuerpo; para ello, se sacude y da varias vueltas, presuntamente porque padecía síndrome de Ekbom, es decir, un trastorno que produce la sensación de que el cuerpo se llena de insectos. Luego sube de nuevo a su automóvil y se va del sitio.

Sin embargo, cuando el conductor circulaba sobre San Antonio Abad, perdió el control de la unidad y volcó. Durante las labores para auxiliarlo, los elementos de rescate se percataron de que el conductor no iba solo, ya que un perrito lo acompañaba en el viaje.

El impacto fue muy fuerte y el hombre perdió la vida al instante, mientras que el “lomito” quedó prensado entre la carrocería.

VIDEO: Así Captaron a Taxista Previo al Fatal Accidente en San Antonio Abad

¿Qué pasó con el perrito “Chicharrón”?

El perrito “Chicharrón” fue rescatado y de inmediato le brindaron atención veterinaria, debido a que sus lesiones eran graves.

Luego de varios días, el Jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, informó que “Chicharrón” ya se reunió con su familia.

A través de redes sociales, compartió un video que muestra el momento exacto del encuentro entre el animalito y su familia. El perrito permanece acostado sobre su manta de colores, mientras que recibe caricias y palabras de aliento.

Nos compartieron que es un excelente compañero y que le encanta pasear en auto, dijo el Jefe Vulcano

Hasta el momento se sabe que su estado de salud avanza satisfactoriamente, por lo que se espera que pronto vuelva a su hogar y pueda volver a jugar y correr como de costumbre.

Este domingo “Chicharrón”se reunió con su familia. Nos compartieron que es un excelente compañero y que le encanta pasear en auto. Su estado de salud avanza satisfactoriamente. pic.twitter.com/3MzPrqJogE — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) December 29, 2025

Historias recomendadas:

EPP