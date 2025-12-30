Dan de Alta a 6 por Accidente de Tren Interoceánico y 8 Siguen Hospitalizados

Seis personas que sufrieron lesiones en el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca ya fueron dadas de alta este 30 de diciembre, mientras que ocho afectados más siguen hospitalizados, informó el IMSS Bienestar.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Alejandro Svarch detalló que las víctimas que ya salieron del hospital se llevaron a casa todos los medicamentos necesarios para continuar con su tratamiento.

Tendrán seguimiento puntual en consulta externa. Se les atenderá en las especialidades de medicina interna, psicología, traumatología y ortopedia, entre otras especialidades que cada uno requiera

Asimismo, detalló que el resto de heridos se encuentran internados en los siguientes hospitales:

3 personas en el Hospital General IMSS Bienestar de Salina Cruz

3 persona en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

2 personas en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”

Video: Narran Sobrevivientes el Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

Asimismo, por instrucciones de la presidenta de México, @Claudiashein, desde #IMSSBienestar brindamos acompañamiento y orientación a los familiares de las y los pacientes, refrendando el compromiso de otorgar atención médica integral, humana y de calidad

El IMSS Bienestar no precisó los nombres ni edades de las personas que siguen hospitalizadas, ni la gravedad de las lesiones.

En las últimas horas, y debido a su mejoría, 6 pacientes que se encontraban en el Hospital General #IMSSBienestar de Salina Cruz fueron dados de alta.



Las y los pacientes se llevaron a casa todos los medicamentos necesarios para continuar con su tratamiento médico, además… — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) December 31, 2025

Este martes, a dos días del descarrilamiento del Tren Interoceánico, comenzaron los funerales de las 13 personas que murieron en el accidente ocurrido en un tramo de la Línea Z, a la altura de la localidad de Nizanda, Oaxaca.

En tanto, la Fiscalía General de la República informó que, en la zona del percance, donde más de un centenar resultaron con heridas, siguen laborando peritos de 13 especialidades.

Video: ¿Dónde Están Los Cuerpos de Víctimas de Descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca?

Además, se recaban entrevistas a la tripulación que estaba a cargo del traslado de los 241 pasajeros que iban en el ferrocarril hacia Coatzacoalcos, tras salir de Salina Cruz.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se pedirá la supervisión de una certificadora externa para garantizar la seguridad en las vías del Tren del Istmo, que se descarriló el pasado de diciembre cerca de una curva, donde la máquina principal cayó a un barranco.

La mandataria precisó que las víctimas recibirán 30 mil pesos como parte de un apoyo económico inmediato, pero luego de las indagatorias de la FGR y dictámenes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, los afectados podrán acceder a un recurso adicional.

Además, prometió que los heridos, así como familiares de los deudos, recibirán la reparación integral del daño, con lo que se les proporcionará otro monto económico y más apoyos.

Historias recomendadas:

ASJ