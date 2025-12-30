FGR Termina Necropsias por Accidente de Tren Interoceánico en Oaxaca; Siguen Peritos en el Lugar

La Fiscalía General de la República informó que avanza en las diligencias periciales y ministeriales luego de lo ocurrido en el Tren Interoceánico, entre ellas, concluyeron las necropsias correspondientes, y se llevaron a cabo actuaciones con la finalidad de esclarecer los hechos lo más pronto posible.

La FGR indicó que también trabajan en coordinación con la Fiscalía de Oaxaca, y otras autoridades estatales, además de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la secretaría de Marina.

En tanto, la FGR mantiene agentes de Ministerio Público Federal, policías federales ministeriales y peritos en el sitio del accidente.

Entre otros avances, se lleva a cabo una revisión documental y continúan los trabajos de campo. La FGR reitera su compromiso de realizar todos y cada uno de los procesos e investigaciones que lleven a esclarecer los hechos ocurridos.

También aseguró que se garantiza en todo momento la reparación integral del daño, ya que trabajan con la Comisión de Atención a Víctimas, a efecto de priorizar la reparación del daño a las víctimas.

Información N+