Caso Ayotzinapa: Sheinbaum Informa que Buscarán a 2 Exintegrantes del GIEI y Reporta Avances

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy, 28 de noviembre de 2025, que el Gobierno de México se comunicará con dos exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para saber si les interesa participar nuevamente en la investigación del caso Ayotzinapa.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional se refirió a su reunión de ayer con padres y madres de los normalistas desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

Algunos padres y madres han estado insistiendo en que algunas de las personas que participaron en el GIEI puedan nuevamente ser incorporados como parte de la investigación (…) Lo que quedamos ayer es que Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se iba a comunicar con dos personas que pertenecieron al GIEI para ver en qué condiciones, si es que les interesa, regresar a participar en la investigación.

Avances en el caso Ayotzinapa

Por otra parte, Sheinbaum Pardo destacó que recientemente ha habido detenciones muy importantes relacionadas con el caso, que derivan de un trabajo exhaustivo de investigación científica relacionada con llamadas telefónicas que se hicieron esa noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

“No se habían utilizado estas herramientas de investigación criminal en todo lo que llevaba la Fiscalía”, indicó.

Explicó que ahora hay un esquema de trabajo para determinar a quién y a dónde llamaron las personas que actualmente están detenidas, gracias al análisis de las llamadas de sus celulares.

“Esta nueva forma de investigación ha llevado a más de 10 detenciones recientes. Se van a dar a conocer en su momento, ya que venga el nuevo fiscal, y que no intervengan en la investigación”, puntualizó.

Diálogo con exmiembros del GIEI

La mandataria nacional indicó aún no hay los avances que se quisieran para llegar a la verdad y la justicia por los hechos de Iguala, pero destacó que “hay avances adicionales a lo que se tenía”.

Y sobre el GIEI, reiteró que se hablará con algunos de los exintegrantes del grupo, “para ver si quisieran regresar y en qué condición quisieran regresar”.

Además, expuso que está en relación con Naciones Unidas para que algún otro experto internacional que conozca sobre este tipo de investigación, pueda participar con la anuencia de los padres de los estudiantes.

“Vamos avanzando y yo espero que podamos llegar pronto a la verdad y la justicia”, dijo.

