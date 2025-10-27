Detienen a Expolicía de Iguala Ligado a la Desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa

Agentes federales detuvieron a Alejandro "N", alias "El granito de oro", expolicía de Iguala, Guerrero, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

"El granito de oro" fue incluido en una lista de funcionrios y supuestos miembros del crimen organizado ligados al caso Iguala que el entonces presidente Andrés Manuel López Orador exhibió hace dos años.

El exagente fue arrestado en Guerrero, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y reportes locales.

La captura ocurrió el pasado jueves 23 de octubre a las 16:08 horas, según el informe oficial, pero la información trascendió tres días después, durante la noche del 26 de octubre.

"El granito de oro" fue detenido el pasado 23 de octubre. Foto: SSPyC.

En la ficha de la SSPyC se indica que "El granito de oro" es de complexión delgada, tes morena, cabello negro y tiene un lunar a la altura del labio, en el lado izquierdo y otro lunar al lado derecho de la nariz.

Al momento de su arresto, vestía camisa color negra con figura de grecas, pantalón de mezclilla, color negro, así como botas tácticas del mismo color.

