Chocan AMLO y Centro Prodh por Caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó al Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) de contribuir en la liberación de detenidos por el caso Ayotzinapa, lo cual fue calificado por el organismo como falsedades y descalificaciones graves.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario nacional dijo que por un lado, los defensores de derechos humanos pidieron justicia por los estudiantes desaparecidos, pero por otro lado, llevaron a cabo la defensa de personas detenidas por el caso.

López Obrador recordó que alrededor de 60 personas fueron liberadas porque argumentaron que habían sido torturadas, y expuso que la sentencia de liberación tuvo que ver con un trabajo jurídico que hicieron los mismos defensores de derechos humanos, quienes también asesoran a los padres de familia.

(Contribuyeron) a la liberación de los que participaron en la desaparición de los jóvenes, y ahí intervienen gentes del Pro (…) Por un lado defienden a las víctimas, pero por el otro lado participan para dar la libertad a los que argumentan —con elementos o no— de que fueron torturados, y eso lleva a que los dejen libres.

El mandatario nacional dijo que se han encontrado “cosas muy raras” en la investigación que está haciendo del caso, y también cuestionó que los defensores de derechos humanos que asesoran a los padres de los desaparecidos no pidieran en su momento que se castigara a los que inventaron la llamada Verdad Histórica.

Tras la presentación de un informe sobre los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, el primer mandatario habló del caso Ayotzinapa y cuestionó:

Cómo por un lado se defiende o se busca que se castigue a los responsables y por otro lado se promueve la libertad de los responsables con el argumento de que fueron torturados y se les libera.

Ante ello, dijo que le gustaría escuchar la opinión de Mario Patrón, quien fue director del Centro Prodh y es actual rector de la Universidad Iberoamericana Puebla.

“Sí me gustaría escuchar su opinión sobre eso, sobre este tema, o sea, qué papel jugaron ellos en la defensa de los detenidos, argumentando de que habían sido torturados para liberarlos; y si sabían que al quedar libres se le estaba dando libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, eso me gustaría que me contestaran”, manifestó.

📍La Compañía de Jesús refrenda a las autoridades y a la opinión pública que el @CentroProdh es la voz autorizada de los #jesuitas para hablar de los #DerechosHumanos en el país. Rechazamos enfáticamente las descalificaciones injustas hacia su valiosa labor.… pic.twitter.com/bbxfcDdIcd — Compañía de Jesús en México (@Jesuitas_Mexico) December 14, 2023

Información es falsa, revira el Centro Prodh

En respuesta, el Centro Prodh difundió un comunicado de prensa en el que indicó que lo dicho en la conferencia sobre el caso Ayotzinapa es falso.

Nuestra labor, junto con otras organizaciones respetadas de la sociedad civil, ha sido defender los intereses y derechos de las familias, poniendo las víctimas al centro.

“Eso nos ha llevado a denunciar la existencia de la tortura en la investigación inicial que llevó a la ‘verdad histórica’, que paradójicamente es la que hoy respalda el Presidente de la República con sus dichos”, añadió.

En el texto, la organización lamentó las “falsedades y descalificaciones, especialmente graves proviniendo del Titular del Ejecutivo”.

🚨Sobre las falsedades y descalificaciones del Presidente de la República contra el @CentroProdh en la #ConferenciaMañanera 👇 pic.twitter.com/VnvOFMIjV8 — Centro Prodh (@CentroProdh) December 14, 2023

