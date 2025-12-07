Cierran Autopista Guadalajara-Tepic por Fuga de Hidrocarburo en Poliducto de Pemex

La noche de este domingo 7 de diciembre permanece cerrada en ambos sentidos la autopista Guadalajara–Tepic, luego de que se detectara una fuga de hidrocarburo en un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizado en las inmediaciones del municipio de El Arenal, Jalisco.

La emergencia movilizó a corporaciones federales, estatales y municipales debido al riesgo que representaba la acumulación de vapores inflamables cerca de la vialidad.

De acuerdo con información proporcionada por los Bomberos de El Arenal, personal especializado aplicó espumas especiales sobre la zona afectada con el fin de disminuir la peligrosidad del derrame y evitar un posible incendio. La corporación pidió a los automovilistas mantener la calma, evitar acercarse al área y permitir el acceso libre a las unidades de emergencia encargadas de los trabajos.

En el sitio operan de manera coordinada técnicos de Pemex, elementos de la Policía de Zapopan, la Brigada 249, así como miembros de Protección Civil, Bomberos de El Arenal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Controlan fuga de hidrocarburo

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y realizaron cortes a la circulación para prevenir accidentes mientras se llevaban a cabo las maniobras de control.

Minutos después del despliegue inicial, los bomberos informaron que la fuga había sido contenida, aunque el cierre carretero continúa mientras se realizan labores de verificación y reparación en el poliducto.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer la reapertura de la autopista.

