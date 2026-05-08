Cigarros ‘Pirata’ en México Llegan desde Sudamérica, Asia o Se Fabrican en el País

Se estima que una cuarta parte de los cigarros que se consumen en México son cigarros 'pirata', es decir, producto del contrabando desde Sudamérica y Asia o de su producción clandestina en el país.

Tan solo el año pasado los mexicanos fumaron 9 millones de unidades ilícitas.

La calle Manuel Doblado, en el barrio de Tepito, opera como el principal punto de distribución de tabaco ilegal y clonado en la Ciudad de México.

En esta zona se comercializan productos introducidos al país de forma irregular, provenientes principalmente de Camboya, China, India y Estados Unidos.

Su venta y descarga se realiza de manera constante, incluso a la vista de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El equipo de En Punto documentó que en el lugar se comercializan productos ilegales incluidos en alertas sanitarias de la Cofepris, como los cigarrillos Jaisalmer, fabricados en India, cuyo paquete con diez cajetillas se ofrece en 60 pesos, equivalente a seis pesos por cajetilla y 30 centavos por cigarrillo.

Legalidad de marcas

Se consultó la legalidad de 40 marcas comercializadas en estos locales a través del Chatbot del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, disponible al público, el resultado, alrededor del 90% es ilegal.

Al respecto Juan Ruiz, consultor de Strategos BIP, indicó:

“Ese mercado ilegal no solamente está quitando una participación de la industria sino está afectando al consumidor que es el riesgo primario desde el punto de vista de salud pública”

Impacto a la economía

Se estima que México pierde cada año alrededor de 23 mil millones de pesos en recaudación fiscal debido al mercado ilícito de cigarrillos.

“Ese recurso que no va al erario, pues al final va a financiar a quienes lo están operando, quien es el principal beneficiario financiero de eso, es el crimen organizado”, señaló el consultor Juan Ruiz.

A inicios de año entró en vigor el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a los cigarros, lo que elevó hasta 6% el precio al consumidor. Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, esto ha dado ventajas al mercado informal, pues incentiva el contrabando y coloca en desventaja al comercio formal.

Cuauhtémoc Rivera, director de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, indicó:

“Una cajetilla legal de cigarros en México vale más de 100 pesos y la cajetilla de contrabando en México vale 25 pesos”

Un estudio elaborado por el Colegio de México establece que el comercio ilegal de tabaco constituye un problema de seguridad nacional por su vínculo con el financiamiento de redes criminales.

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Crimen organizado

El tráfico de cigarrillos procedentes de China, India y otras regiones de Asia está controlado por el Cártel de Sinaloa mientras que el Cártel Jalisco, además de introducir producto extranjero, opera también mediante un modelo de producción local.

En marzo pasado, la Fiscalía de la Ciudad de México detectó paja y aserrín como componentes principales de cigarrillos ilegales asegurados en La Merced, pese a esto, su venta clandestina continúa en medios sociales, calles y mercados.

Juan Carlos, un fumador que ha consumido estos productos indicó:

“Sí son muchísimo más baratas, valen cuatro veces más barato que una marca comercial. Hay algunos que al fumarlos pues me provocaban como más tos, resequedad, hay una marca en específico que en algún momento la probé y parecía que estaba fumando cartón, algunos saben como a madera”

En México adulterar, falsificar, exportar o vender productos de tabaco ilegales, se castiga con penas de uno a nueve años de prisión y una multa que puede alcanzar los 117 mil pesos.

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Con información de Víctor Valles-Mata y Adrián Tinoco

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