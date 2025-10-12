Claudia Sheinbaum Anuncia Inicio de Censo de Viviendas Afectadas por Lluvias en Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Poza Rica, uno de los municipios más afectados por las inundaciones en Veracruz.

Informamos a la población sobre diversas labores de atención a la emergencia en Poza Rica, Veracruz. pic.twitter.com/Vtgpd77c5u — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

“Lo primero es ayudarles a la limpieza y todo lo que tiene que ver con alimentación, agua potable, para que puedan pasar la emergencia”, señaló la presidenta en su visita a Veracruz.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este domingo 12 de octubre, a través de un mensaje en video difundido en sus redes sociales, sobre las acciones del Gobierno federal ante la emergencia provocada por las lluvias torrenciales registradas el pasado jueves por la tarde en cinco estados del país: San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla, particularmente en la región de la Huasteca y municipios colindantes.

Sheinbaum explicó que desde el jueves se activaron los planes DN-III-E y Marina, y que desde el viernes muy temprano se instaló el Comité de Emergencias. Indicó que ya se encuentran en las zonas afectadas los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, así como autoridades estatales, trabajando en coordinación para atender la situación.

111 municipios afectados

Detalló que son cerca de 111 municipios los que presentan afectaciones. Se reportaron 108 interrupciones en 18 carreteras federales, de las cuales 103 ya fueron atendidas y en cinco más continúan los trabajos. Actualmente hay cerca de 250 máquinas trabajando en la apertura de caminos, además de puentes aéreos en comunidades incomunicadas.

La presidenta informó que más de 6 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y más de 3 mil de la Secretaría de Marina están desplegados en la zona. Dijo que se dirigió a tres de los estados afectados y reiteró que el gobierno está atendiendo la emergencia en coordinación con las autoridades locales.

A quienes han perdido un familiar, expresó su solidaridad y apoyo. Además, pidió a quienes aún no localizan a algún ser querido comunicarse al número 079 para recibir atención.

Finalmente, adelantó que una vez que se logre el acceso a todas las comunidades afectadas y se supere la fase crítica de la emergencia, comenzará un censo en cada localidad para brindar todos los apoyos necesarios.

