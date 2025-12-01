Frente frío 18 se Aproxima a México; Afectará a Estos 20 Estados con Heladas y Caída de Nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 18 se aproxima a territorio mexicano y afectará al menos a 20 estados con un marcado descenso de temperaturas, lluvias, heladas e incluso la posible caída de nieve.

En una tarjeta informativa, el organismo detalló que el sistema ingresará el miércoles 03 de diciembre por el noroeste del país y tendrá impacto en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora. Su interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con un río atmosférico, favorecerá un descenso térmico, rachas de viento de 60 a 80 km/h, chubascos y lluvias puntuales fuertes en la región.

El SMN precisó que también existe probabilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas del sur de Chihuahua y en Durango.

Durante jueves y viernes, el frente frío se desplazará por la franja fronteriza del norte del país, manteniendo su interacción con la vaguada y el río atmosférico. Esto generará un nuevo descenso de temperatura en el noroeste, occidente, norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, además de lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del occidente, noroeste y norte.

El sistema también incrementará la probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

¿Este Invierno Será Más Frío que Años Anteriores?

Clima para el jueves 6 de diciembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Nota relacionada: Taquería “La Dua” Hasta el 5 de Diciembre: Dónde Hacer el Registro Para Tener Acceso al Local

¿Dónde caerá nieve?

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Clima para el viernes 7 de diciembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

¿Dónde caerá nieve?

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

Historias recomendadas: