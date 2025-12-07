El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitió una alerta por el frente frío número 19, que impactará a un mínimo de 17 estados del país, provocando lluvias, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento.

De acuerdo con el organismo, este lunes 8 de diciembre, el frente frío número 19 se desplazará rápidamente sobre el oriente, afectando a Puebla, Veracruz y Tlaxcala, y el sureste, impactando a Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Estas regiones experimentarán lluvias fuertes a muy fuertes, con pronóstico de lluvias puntuales intensas.

Simultáneamente, la masa de aire polar asociada al frente frío mantendrá un ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de México que lo componen las entidades de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Mientras que el martes 9 de diciembre el frente frío se extenderá sobre la península de Yucatán, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dicha península, con puntuales intensas en zonas de Chiapas y Tabasco; la masa de aire polar asociada al frente empezará a modificar sus características térmicas, propiciando un ascenso gradual de las temperaturas durante la tarde en el norte y noreste del territorio nacional.

Finalmente, el miércoles 10 de diciembre el frente frío se mantendrá con características de estacionario sobre la Península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en esta región. Asimismo, continuará el viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Nota relacionada: ¿Qué Es y Cuándo llegará la DANA Invernal 2025 a México? Esto es lo que Sabemos

Clima para el lunes 8 de diciembre: ¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Dónde habrá temperaturas bajas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Clima para el martes 9 de diciembre: Dónde lloverá

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte) y Tabasco (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Dónde habrá bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

Historias recomendadas: