¿Qué Es y Cuándo llegará la DANA Invernal 2025 a México? Esto es lo que Sabemos

La llegada de un fenómeno meteorológico durante la temporada invernal podría afectar a México. Este sistema, conocido como la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), tiene el potencial de transformar drásticamente el clima.

Aquí te explicamos en qué consiste este fenómeno meteorológico con la capacidad de disminuir las temperaturas.

¿Qué es la DANA y por qué es preocupante?

DANA es un sistema meteorológico que se caracteriza por ser una bolsa de aire frío que se aísla o se separa de la circulación general de vientos en las capas altas de la atmósfera. Como ya te mencionamos, el nombre técnico de este fenómeno es Depresión Aislada en Niveles Altos.

Cuando una DANA se establece sobre territorio mexicano durante el invierno, produce efectos climáticos significativos. Este sistema es capaz de generar descensos abruptos de temperatura. Además del frío intenso, el fenómeno causa lluvias intensas y fuertes vientos en las regiones que alcanza.

La DANA se vuelve particularmente poderosa cuando no actúa sola. Su impacto aumenta al interactuar con otros sistemas de clima que ya se encuentran en el país, como los frentes fríos y las masas polares. Esta combinación provoca un notable incremento en la inestabilidad atmosférica. Esta inestabilidad explica por qué la DANA produce condiciones tan severas, al combinar temperaturas muy bajas con precipitaciones fuertes.

¿Cuándo llegará la DANA invernal a México?

Los efectos de la DANA invernal podrían ser motivo de alerta en México, pues se mantiene como un foco de atención debido a su capacidad para traer frío extremo, lluvias y vientos fuertes, afectando directamente las condiciones climáticas en diversas partes del país durante el invierno.

Hasta el momento las autoridades mexicanas no han alertado por el posible impacto de una DANA en nuestro territorio, sin embargo no se descarta que en la temporada invernal llegue una a México.

