¿A Qué Hora Lloverá Hoy, Domingo 19 de Octubre en CDMX y el Edomex?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó si se presentarán lluvias hoy domingo 19 de octubre en la Ciudad de México y en el Estado de México.

De acuerdo con el organismo, habrá cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

"Nunca se Había Visto": Querétaro Intenta Recuperarse Luego de Lluvias e Inundaciones

Noticia relacionada: MTU : ¿Qué Pasa si no Activo el Límite de Transferencias Bancarias?

¿A qué hora lloverá hoy domingo 19 de octubre en el Valle de México?

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, hoy domingo 19 de octubre se espera que por la tarde, tengamos un ambiente templado a cálido con lluvias aisladas en Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste); los cuales podrían estar acompañados con descargas eléctricas.

Además, se prevén vientos del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará el tiempo en el resto de México?

​Hoy 19 de octubre, se esperan canales de baja presión que se extenderán sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste mexicano, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas, y con desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, y en el sur del territorio nacional; además de lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Por otra parte, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el noreste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionarán intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Nuevo León. La masa de aire frío asociada al frente frío originará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste de México; viento de componente norte con rachas de 35 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Finalmente, un canal de baja presión prevalecerá sobre el interior del territorio mexicano y aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias y chubascos en el occidente y centro de la República Mexicana.

Historias relacionadas:

CH