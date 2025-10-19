Pronóstico del Tiempo Domingo 19 de Octubre de 2025: Así las Precipitaciones en 12 Estados.

Para este domingo 19 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé intensas lluvias en 12 estados del país, debido a canales de baja presión sobre el sureste, en interacción con el frente frío número 8.

Las precipitaciones más intensas serán en regiones de los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, según el pronóstico oficial.

Además, se esperan desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, el ingreso de humedad del mar Caribe, un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (oeste y suroeste).

: Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (oeste y suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Guerrero (centro, este y costa), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Quintana Roo (norte y centro).

: Guerrero (centro, este y costa), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Quintana Roo (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento) y Yucatán (noreste y este).

: Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento) y Yucatán (noreste y este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Morelos.

: Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Noticia relacionada: Suman Hoy 76 Personas Fallecidas por Lluvias en México

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Tabasco.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C durante el 19 de octubre en zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua.

durante el 19 de octubre en zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua. De 0 a 5 °C durante el 19 de octubre en zonas serranas del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Mientras que en la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste); los cuales podrían estar acompañados con descargas eléctricas.

Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región.

El Gobierno mexicano elevó este sábado a 76 la cifra de personas fallecidas debido a las lluvias extraordinarias e inundaciones que azotaron la semana pasada los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, y bajó el número de personas desaparecidas o no localizadas a 39.

También informó que supervisa acciones de prevención ante la crecida del río Pánuco, que recorre los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, y apuntó que el nivel del afluente "al momento no representa riesgo".

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ASJ