En Vivo Online Gratis Minuto a Minuto Cruz Azul vs América Una Nueva Edición Del Clásico Joven

La jornada 13 del Apertura 2025 promete emociones fuertes con el enfrentamiento entre América y Cruz Azul, dos de los mejores equipos del torneo. Ambos llegan tras resultados positivos antes del parón por la Fecha FIFA: las Águilas golearon 3-0 a Santos, mientras que la Máquina igualó 1-1 como visitante ante Tigres.

El duelo se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, recinto temporal de Cruz Azul, en un choque que podría definir el rumbo de la clasificación final de cara a la última parte del torneo. Actualmente, los azulcremas marchan en segundo lugar con 27 puntos, mientras que Cruz Azul ocupa la cuarta posición, apenas dos unidades por detrás.

Más allá de los puntos, el juego tiene tintes históricos: Cruz Azul busca superar la histórica racha de los Pumas de las temporadas 1978-79 y 1979-80, cuando el conjunto auriazul encadenó 22 partidos sin derrota en Ciudad Universitaria (13 triunfos y 9 empates). La Máquina, con 15 victorias y 7 empates, alcanzaría 23 encuentros sin perder si mantiene su invicto ante América, estableciendo así la racha más larga sin perder en C.U.

Ausencias para el juego Cruz Azul vs América

En el plano de las ausencias, América no contará con su capitán y referente ofensivo Henry Martín, mientras que Cruz Azul no podrá alinear al defensor Gonzalo Piovi, ambos fuera por lesión.

El historial reciente tampoco favorece al técnico celeste Nicolás Larcamón, quien apenas suma una victoria en 13 enfrentamientos ante América. Aquella única alegría fue con Necaxa en el Clausura 2025, cuando derrotó 3-2 a las Águilas.

Con dos equipos en gran momento y una rivalidad encendida, América vs Cruz Azul pinta para ser uno de los partidos más atractivos del torneo.

Minuto a minuto / Cruz Azul 1-1 América

Arranca la segunda parte entre América y Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

Concluye la primera mitad del encuentro entre Cruz Azul y América. Águilas y cementeros empatan a un tanto en un juego con bastante dinamismo.

Minuto 45

Lorenzo Faravelli saca tiro por encima del arco de Ángel Malagón.

Minuto 41

Tarjeta amarilla para Jorge Rodarte. El futbolista de la máquina planchó a Brian Rodríguez y recibió cartón preventivo.

Minuto 33

Goooooool de Cruz Azul. Kevin Álvarez toca hacia atrás de manera equivocada. El 'Toro' Fernández toma el balón, se quita a Malagón y define con la pierna izquierda para empatar el marcador.

Minuto 31

Gooooooool del América. Jorge Sánchez se equivoca, Brian Rodríguez entra al área, impacta con la parte interna de la pierna derecha y marca para las águilas.

Minuto 28

Cambio de las águilas. Víctor Dávila sale. En su lugar entra Alejandro Zendejas.

Minuto 19

Pase perfecto de Rodrigo Aguirre. Brian Rodríguez controla dentro del área, Andrés Gudiño achica y se queda con el esférico.

Minuto 18

América no logra pasar con balón controlado su media cancha. Cruz Azul sigue insistiendo

Minuto 15

Lorenzo Faravelli saca tiro de media distancia a la ubicación del arquero americanista. Malagón se queda con el balón.

Minuto 12

Insiste de nueva cuenta Cruz Azul, sin embargo, el tiro de Luka Romero se va muy desviado.

Minuto 11

La máquina se queda cerca de anotar. Tras una gran jugada del conjunto de Larcamón, América se salva del primer gol del encuentro.

Minuto 6

El 'Toro' Fernández toca para Carlos Rotondi que saca tiro de zurda. Erick Sánchez se mete y tapa el intento del jugador cementero.

Arranca una edición mas del clásico joven entre las águilas y los cementeros en búsqueda de sumar tres puntos.

Alineaciones

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Sánchez, Jesús Orozco y Jorge Rodarte

Mediocampistas: Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi y Luka Romero

Delantero: Gabriel Fernández

América

Portero: Ángel Malagón

Defensas: Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja y Ramón Juárez

Mediocampistas: Israel Reyes, Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez y Brian Rodríguez

Delanteros: Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre

