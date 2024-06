Tormenta Alberto Se Debilita a Depresión Tropical tras Tocar Tierra en México

La mañana de hoy, 20 de junio de 2024, la tormenta tropical Alberto se degradó a depresión tropical luego de haber tocado tierra durante la madrugada, en Tamaulipas, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América (EUA).

El organismo indicó en su cuenta de la red social X que el fenómeno meteorológico se debilitó a depresión tropical, pero que continuarán las lluvias fuertes en el noreste de México.

“Alberto se debilita hasta convertirse en depresión tropical a medida que avanza tierra adentro sobre México. Continúan las lluvias fuertes e inundaciones repentinas en el noreste”, precisó.

10AM CDT June 20: #Alberto weakens into a tropical depression as it moves inland over Mexico. Heavy rains and flash flooding continue in NE Mexico. Moderate coastal flooding is likely through today's high tide cycle along the Texas coast. For more info visit… pic.twitter.com/37sIElPO2N