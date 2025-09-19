En los océanos Pacífico y Atlántico continúa la actividad ciclónica de manera intensa, pues ahora las autoridades vigilan tres zonas de baja presión con posibilidad de evolucionar en las tormentas tropicales Narda, Octave y Humberto.

De tal manera, aquí en N+ te informamos dónde se ubican los potenciales ciclones, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Datos clave

La temporada de ciclones tropicales termina en noviembre 2025.

Hasta el momento se han formado 20 ciclones en ambos océanos.

De los 20 fenómenos meteorológicos, 12 han sido tormentas y 8 huracanes.

Septiembre es de los meses con mayor actividad ciclónica de la temporada.

Potenciales ciclones en el océano Pacífico

La mañana de hoy, 19 de septiembre de 2025, la Conagua emitió un aviso sobre dos zonas de baja presión en el océano Pacífico.

De acuerdo con los pronósticos de la actual temporada de ciclones tropicales 2025, los dos siguientes fenómenos meteorológicos en esta cuenca oceánica serán las tormentas tropicales Narda y Octave.

Zonas de baja presión 1:

Probabilidad de desarrollo ciclónico : 70% de posibilidad en 48 horas y en siete días.

: 70% de posibilidad en 48 horas y en siete días. Ubicación: A 480 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Zonas de baja presión 2:

Probabilidad de desarrollo ciclónico : 10% de posibilidad en 48 horas y 40% en siete días.

: 10% de posibilidad en 48 horas y 40% en siete días. Ubicación: A 360 km al sur-sureste de Puerto Ángel, Oaxaca.

Posible tormenta en el Atlántico

Mientras tanto, en el Atlántico actualmente se localiza la tormenta tropical Gabrielle, pero además, las autoridades mantienen otra zona de vigilancia con probabilidad de desarrollo ciclónico. De evolucionar, ésta se convertiría en la tormenta Humberto.

Zona de vigilancia, donde se prevé formación de zona de baja presión:

Probabilidad de desarrollo ciclónico: Mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días. Ubicación: Frente a la costa occidental de África.

Tormenta tropical Gabrielle se desplaza en el Atlántico

En el Atlántico, actualmente la tormenta tropical Gabrielle mantiene su desplazamiento hacia el norte-noroeste a 35 km/h.

De acuerdo con la Conagua, este ciclón no genera efectos en el país por su lejanía, y tampoco representa peligro para México.

Se localiza a 1,745 km al este de las Antillas Menores y a 4,230 km al este de Cancún, Quintana Roo.

El organismo prevé que Gabrielle evolucione a huracán categoría 1 el 21 de septiembre a 2 725 km al este-noreste de Cancún.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

