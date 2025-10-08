Conagua Alerta que Lluvias Fuertes a Torrenciales se Extenderán hasta el Jueves en Estos Estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el temporal de lluvias fuertes se extenderá hasta el jueves 9 de octubre en gran parte del país.

De acuerdo con el reporte vespertino del organismo descentralizado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se pronostican lluvias puntuales torrenciales en siete estados:

San Luis Potosí (región este)

Querétaro (región norte)

Hidalgo (región noreste)

Puebla (región norte y este)

Veracruz (región norte y centro)

Guerrero (región costa y suroeste)

Oaxaca (región norte y suroeste)

También se prevén lluvias intensas en zonas de Tamaulipas (costa y sur), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (oeste y sur).

Así como precipitaciones muy fuertes en áreas de Nuevo León, Guanajuato y Estado de México; y fuertes en:

Baja California,

Baja California Sur,

Sonora,

Jalisco,

Colima,

Michoacán,

Ciudad de México,

Tlaxcala,

Morelos,

Campeche,

Yucatán y

Quintana Roo.

Al igual que intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa y Nayarit.

¿Por qué llueve en México?

Según el SMN, las condiciones descritas serán generadas por la tormenta tropical Priscilla, que continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, y una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical que se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán.

Esto aunado a canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones de la República Mexicana, los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico sur mexicano, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y Golfo de México y la corriente en chorro subtropical.

