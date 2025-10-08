Trump Dice que Hamas Liberará a Rehenes Israelíes Probablemente el Próximo Lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles en entrevista con Fox News que Hamas probablemente liberará a los rehenes israelíes el próximo lunes, incluidos los cuerpos de los fallecidos.

"El mundo se ha unido en torno a este acuerdo (...). Esto va más allá de Gaza. Esto es paz en Oriente Medio. Es algo increíble", dijo el líder republicano.

Las declaraciones del presidente estadounidense ocurren luego de que la tarde de este miércoles Hamás e Israel acordaran firmar la primera fase para un acuerdo de paz como paso inicial para una solución duradera.

Al respecto, Trump afirmó haber hablado con Benjamin Netanyahu momentos después del anuncio de la firma del acuerdo de paz. "Le dije: 'Israel no puede luchar contra el mundo, Bibi. No puede luchar contra el mundo'".

Otros países contribuirán con reconstrucción de Gaza

Trump también señaló que en la reconstrucción de Gaza, devastada por el conflicto, contribuirán otros países de la zona "porque tienen enormes cantidades de riqueza y quieren que eso suceda".

Creemos que Gaza será un lugar mucho más seguro y que se reconstruirá

De acuerdo con el mandatario, este acuerdo no hubiera sido posible si Irán, vecino de la región, hubiera conseguido tener su propia arma nuclear. "Si lo hubiera sido, habría estado bajo una enorme nube... es un Irán muy diferente".

Fuerzas de Defensa de Israel alistan operativo para entrega de rehenes

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que por órdenes del jefe del Estado Mayor comenzaron los preparativos para conducir el "esperado" operativo para devolver a los secuestrados.

"Las FDI acogen con satisfacción el acuerdo alcanzado para el regreso de los secuestrados, que se firmó esta noche", señaló el Ejército israelí.

No obstante, durante una evaluación de la situación realizada anoche, el Jefe del Estado Mayor instruyó a todas las fuerzas, en el frente y en profundidad, a prepararse para una defensa fuerte y estar preparados para cualquier escenario.

Las evaluaciones de fuerza se realizarán de acuerdo con las directivas del escalón político y las etapas del acuerdo, siendo responsables y manteniendo la seguridad de nuestros soldados

