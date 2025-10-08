Senado de EUA Rechaza Medida que Buscaba Limitar Uso de Fuerza Militar contra Cárteles a Trump

El Senado de Estados Unidos rechazó avanzar una medida para impedir que el presidente Donald Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ataquen sin autorización del Congreso embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe.

La votación se dividió mayoritariamente en líneas partidarias, 48-51, con dos republicanos, los senadores Rand Paul y Lisa Murkowski, votando a favor y el senador demócrata John Fetterman en contra.

Noticia relacionada: Israel y Hamás Llegan a Acuerdo de Paz en Negociación Tutelada por Gobierno de Trump

Fue la primera votación en el Congreso sobre la campaña militar de Trump, que, según la Casa Blanca, hasta la fecha ha destruido cuatro buques, causado la muerte de al menos 21 personas e impedido la llegada de narcóticos a Estados Unidos.

¿Qué contenía la resolución que rechazaron?

La resolución sobre poderes de guerra habría requerido que el presidente solicitara la autorización del Congreso antes de lanzar nuevos ataques militares contra los cárteles.

La administración Trump ha afirmado que los narcotraficantes son combatientes armados que amenazan a Estados Unidos, lo que justifica el uso de la fuerza militar. Sin embargo, esta afirmación ha generado cierta inquietud en el Capitolio.

Algunos republicanos piden a la Casa Blanca más aclaraciones sobre su justificación legal y detalles sobre cómo se llevan a cabo los ataques, mientras que los demócratas insisten en que constituyen violaciones del derecho estadounidense e internacional.

Se trata de un enfrentamiento que podría redefinir el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas armadas más poderosas del mundo y marcar la pauta para futuros conflictos globales.

La Casa Blanca había indicado que Trump vetaría la legislación, y aunque la votación del Senado fracasó, dio a los legisladores la oportunidad de dejar constancia de sus objeciones a la declaración de Trump de que Estados Unidos está en "conflicto armado" con los cárteles de la droga.

Con información de: N+ y AP

Historias recomendadas:

AMP