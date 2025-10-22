CFE Restablece el 99.75% del Servicio Eléctrico en Estados Afectados por Lluvias: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hasta este miércoles 22 de octubre de 2025 se ha restablecido el 99.75% del servicio eléctrico en los estados afectados por las lluvias.

Vía la red social X, la mandataria agradeció a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su compromiso para el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en las zonas afectadas.

"Muchas gracias a las y los electricistas de CFE por su entrega y compromiso con el pueblo de México", añadió la presidenta Sheinbaum luego de reunirse con el Comité Nacional de Emergencias.

En reunión con el Comité Nacional de Emergencias, me informaron que está restablecido el 99.75 por ciento del servicio eléctrico en los estados afectados por las lluvias.



Hasta este miércoles, las cuadrillas de la CFE en Huehuetla, Hidalgo, continuaban con los trabajos de restablecimiento del servicio eléctrico tras las fuertes lluvias registradas en la región.

El delegado de la comunidad San Gregorio en Huehuetla expresó su agradecimiento al personal de la CFE por las labores realizadas para restablecer el suministro tras las afectaciones.

Mientras que en Veracruz también continúan los trabajos para restablecer en su totalidad la luz en todas las regiones azotadas por las lluvias. En Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, el servicio ya fue restablecido en un 100%.

